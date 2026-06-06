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Został zawieszony za kwestionowanie islamu! Rosną obawy o wolność religijną w brytyjskiej policji

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/ShepherdMedia/X/@CConcern
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/ShepherdMedia/X/@CConcern

Luke Salmons, były policjant i członek chrześcijańskiej społeczności lokalnej, wygrał sprawę sądową z policją w hrabstwie North Yorkshire w Anglii. Chodzi o fakt, że mężczyzna został zawieszony na sześć miesięcy, zmuszony do odejścia ze stanowiska i na stałe wykluczony ze służby za zadawanie pytań o islam podczas obowiązkowego szkolenia na temat różnorodności.

Jak zauważyła brytyjska organizacja ewangelikalna Christian Concern, przypadek Salmonsa rzuca nowe światło na poziom kontroli politycznej i ideologicznej sprawowanej poprzez tzw. szkolenia z zakresu „różnorodności” w brytyjskiej policji, co budzi poważne obawy dotyczące wolności religii, wolności słowa oraz traktowania chrześcijan i innych osób o odmiennych poglądach w instytucjach publicznych.

Pan Salmons zrezygnował ze stanowiska w maju 2025 roku podczas przedłużającego się zawieszenia z powodu negatywnego wpływu, jaki proces ten miał na niego i jego rodzinę. Mimo to, w lipcu 2025 roku został zwolniony za „rażące naruszenie obowiązków” i wpisany na listę osób wykluczonych z policji. Uniemożliwiło mu to dalszą pracę w zawodzie

— czytamy na stronie organizacji.

Naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Luke Salmons wniósł skargi dot. m.in. zwolnienia w wyniku domniemanego naruszenia zasad zatrudnienia, bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na wyznanie, dokuczania w rozumieniu ustawy o równości z 2010 r. oraz bezprawnej ingerencji w jego prawa wynikające z art. 9 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W swojej sprawie sądowej argumentował, że policja hrabstwa North Yorkshire stosowała jednostronną interpretację równości i różnorodności, wykluczając ortodoksyjne przekonania chrześcijańskie, a jednocześnie faworyzując inne. Sesje szkoleniowe reklamowane jako „bezpieczne przestrzenie”, jak stwierdził w swoim pozwie, były bezpieczne jedynie dla poglądów zgodnych z dominującą ideologią instytucjonalną

— wskazało Christian Concern.

Sprawa została rozstrzygnięta na warunkach poufnych.

X/Christian Concern/tt

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