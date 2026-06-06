PProf. Magdalena Środa, która co i rusz ma jakiś problem, bowiem jak nie atakuje portalu wPolityce.pl, to obraża Polaków w sprawie rzezi wołyńskiej, teraz za obiekt ataku wybrała wybrała Ewę Zajączkowską-Hernik. O eurodeputowanej Konfederacji pisze m.in. tak: „skrajna nacjonalistka, krzykliwa, pewna siebie i przepełniona nienawiścią do wszystkiego, co inne niż jej światopogląd”.
Jak zauważyła prof. Magdalena Środka, „jest taka polityczka, Zajączkowska-Hernik, skrajna nacjonalistka, krzykliwa, pewna siebie i przepełniona nienawiścią do wszystkiego, co inne niż jej światopogląd (niestety ciasny, wypełniony stereotypami i nacjonalistyczną płaską propagandą)”.
Ale funkcjonująca jak maszyna do pokonywania przeciwników: nie waha się przed użyciem żadnego narzędzia retorycznego. Patrzę na nią, jak świetnie się sprzedaje, ile w niej siły, bezkompromisowości i złej woli
— stwierdziła.
„Skończyłaby jako kura domowa”
Jak dodała z westchnięciem, „gdyby tak stanęła po stronie demokratów!”.
Lub feministek! (ma szansę, patronkami szkół, które kończyła była lesbijka Maria Konopnicka, i feministka Maria Skłodowska-Curie). Tyle energii i publicznej odwagi marnuje się na artykulację poglądów, które gdyby stały się rzeczywistością, to pani Zajączkowska-Hernik skończyłaby jako podporządkowana autorytarnym mężczyznom kura domowa
— oceniła.
A tak dzięki osiągnięciom sufrażystek i feministek może pełną gębą korzystać z demokratycznych i równościowych swobód wywalczonych przez ich dużo starsze koleżanki a właściwie prababki. Mimo więc, że pani Zajączkowska jest przeciwko prawom kobiet (przeciwko wielu innym zdobyczom cywilizacji też), cieszy mnie myśl, że kobiety tyle dziś mogą! Chwała feministkom!
— dodała prof. Magdalena Środka.
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FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762038-sroda-uderza-w-zajaczkowska-hernik-skrajna-nacjonalistka
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