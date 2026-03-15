Kto by się spodziewał, że prof. Magdalena Środa - znana ze swego krytycznego odniesienia do wojskowości - będzie zła za krytykowanie unijnej pożyczki SAFE. Nie spodobały się jej artykuły, które można znaleźć na portalu wPolityce.pl. „To istne kuriozum, rzeczywistość pokazana na opak: Polska zagrożona przez Niemcy (bynajmniej nie przez Rosję), Tusk - w rozpaczy, bo nie udało mu się zniewolić Polski, Prezydent - obrońcą niepodległości, wielki mąż stanu” - napisała w mediach społecznościowych Środa. Uderzyła personalnie w redaktor naczelną portalu Marzenę Nykiel, która w licznych publikacjach przedstawiła wiele argumentów, przemawiających za szkodliwością unijnej pożyczki z programu SAFE.
Wycie zwolenników koalicji rządzącej, które słychać po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o unijnej pożyczce SAFE z każdym dniem się nasila. Odpowiedzią na argumenty dotyczące korzystnego dla nas „Polskiego SAFE 0 proc.” są inwektywy. Ta mobilizacja jest zastanawiająca, zwłaszcza jeśli do tego chóru dołączają ci, którzy za polskim wojskiem nie przepadają. Co ich zatem motywuje? Czyżby odczytali ukryty w unijnym SAFE plan podporządkowania krajów wspólnoty Brukseli za pomocą strachu przed wojną i wieloletniego kredytu? Tu pojawia się prof. Magdalena Środa, znana z krytycznego podejścia do instytucji wojska i patriotyzmu narodowego.
CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: Tusk maniakalnie wpycha Polskę w niemiecki SLAVE 100%. Furia, z jaką reaguje na prezydencki SAFE 0%, skreśla go z funkcji premiera
Środa spadła niżej niż Tusk
Magdalena Środa, postać znana, zmusiła się do zajrzenia na portal wPolityce.pl. Trudno było się jednak spodziewać, aby wojująca feministka zrozumiała, a przynajmniej odniosła się z tolerancją, do prezentowanych tu argumentów. Używając języka, który miał poniżyć m.in. redaktor naczelną portalu, czy też publikujących na nim autorów, obnażyła po raz kolejny wyjątkowo niski poziom swojej kultury.
CZYTAJ TAKŻE: Sójka obnaża manipulacje Tuska: „Wciska przycisk paniki w naszych głowach. Poszukiwanie prawdy schodzi wtedy na dalszy plan”
Cóż tak rozzłościło lewicowo-liberalną Środę i dlaczego akurat teraz podjęła tak trudny dla niej wysiłek zajrzenia na portal wPolityce.pl? To sprawa niebezpiecznej dla Polski unijnej pożyczki z programu SAFE. Jednak zamiast argumentów z umysłu Środy wysypały się inwektywy. To jest właśnie poziom Donalda Tuska i jego „zakutych łbów”.
Zaglądam sobie czasem do alternatywnego świata, na przykład do „wpolityce” - to istne kuriozum, rzeczywistość pokazana na opak: Polska zagrożona przez Niemcy (bynajmniej nie przez Rosję), Tusk - w rozpaczy, bo nie udało mu się zniewolić Polski, Prezydent - - obrońcą niepodległości, wielki mąż stanu itp. Niestety za tymi wszystkim i informacjami stoją tak niewiarygodne osoby jak totalnie sfrustrowany Janicki czy pełna pustki i nienawiści do ludzi Marzena Nykiel (nazywa SAFE - Slavem 100% - bardzo oryginalnie, pewno myślała nad tym kilka nocy) wreszcie Diva Magdalena Ogórek, której reklama pojawia się nieustannie. To pani, która próbowała w życiu wszystkiego, by się wybić i zarobić: była oblubienicą starych dziadów z SLD (Miller zrobił ja swoją kandydatką na prezydenta), była zagubioną dziewczyną (nawet występowała w Kongresie Kobiet, niestety to organizacja pozarządowa bez pieniędzy więc szybko się rozczarowała) w końcu trafiła na bardzo intratne fuchy po stronie przeciwnej i młóci różne kłamstwa wdzięcząc się do prorosyjskiej publiczności… Och, dziwne to czasy, dziwni ludzie…
— napisała w mediach społecznościowych Magdalena Środa.
Podsumowanie
Można powiedzieć, że otaczający Magdalenę Środę świat mocno się jej nie podoba. Kiedyś krytykowała nawet Tuska za „orliki” bo to reprodukcja kibolstwa i nacjonalizmu, a „GW” za zamieszczane publikacji m.in. Matczaka. Nie podobają się jej też wojskowe defilady, a kobiety samotnie wychowujące dziecko przy wsparciu swojej matki to dla niej homoseksualna rodzina. A przecież najlepiej byłoby - jej zdaniem - przyznać obywatelstwo zwierzętom. Pod koniec ubiegłego roku przedstawiła pomysł podziału zwierząt na te, które traktowane byłyby jako obywatele i te, które zostałyby uznane za uchodźców. Najbardziej złoszczą ją jednak świetne notowania prezydenta Karola Nawrockiego, który cieszy się dużym zaufaniem Polaków. „A niech na to społeczeństwo spadną wszystkie zarazy i autorytaryzm i faszyzm i ludzka głupota” - grzmiała w lutym Środa. Czy komukolwiek te „złote myśli” Środy są potrzebne?
CZYTAJ TAKŻE:
— Prof. Środa postuluje przyznanie obywatelstwa… zwierzętom. „Znamy na świecie już cztery rzeki, które mają swoje polityczne reprezentacje”
— Tego jeszcze nie było! Tusk „reproduktorem” kibolstwa i nacjonalizmu? Środa: Nie zrozumiał, o co chodzi. Do ‘orlików’ się zapalił
— Prof. Środa oburza się na „Gazetę Wyborczą”. „Gdzie jest jakieś poważne pismo?”. „Na szczęście nie było Matczaka”
