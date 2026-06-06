38 proc. Polaków za lidera polskiej prawicy uznaje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, 19 proc. wskazuje na prezydenta Karola Nawrockiego, a 5 proc. na lidera KKP Grzegorza Brauna - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster.
Respondentom w badaniu zadano pytanie: „Kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?”.
Według badanych numerem jeden polskiej prawicy jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego wskazało 38 proc. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki - wskazało go 19 proc. ankietowanych, a podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - z wynikiem 5 proc.
Po 4 proc. respondentów jako lidera prawicy wybrało natomiast byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei, odpowiedź „ktoś inny” wskazał 1 proc. ankietowanych, a bez zdania pozostało 29 proc.
Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762008-sondaz-polacy-wskazali-lidera-prawicy-zaskakujace-3-miejsce
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