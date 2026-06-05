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Trzaskowski tłumaczy się z niemieckiego siana. Polskie szkodzi?

  • Polityka
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Trzaskowski tłumaczy się / autor: Fratria
Trzaskowski tłumaczy się / autor: Fratria

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaatakował Telewizję wPolsce24, próbując wyśmiać ustalenia dotyczące kupowania niemieckiego siana przez warszawskie ZOO. „Nawet gdyby siano było rzeczywiście z Niemiec, to czy nie powinniśmy się wszyscy cieszyć, że Niemcy mają coraz mniej siana?” - pytał szyderczo.

Polacy są zszokowani i rozbawieni ustaleniami telewizji wPolsce24, która ujawniła, że… warszawski ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje w Niemczech.

Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii

— informowała Telewizja wPolsce24.

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Tłumaczenia Trzaskowskiego

Do sprawy odniósł się mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który próbował wykpić ustalenia Telewizji wPolsce24 i przekonywał, że sprowadzanie siana zza granicy jest.. konieczne dla warszawskiego ZOO.

Siano od Niemca, czyli ciąg dalszy cierpień najbardziej polskich z polskich mediów. Jedna z prawicowych redakcji w ramach bardzo poważnego śledztwa wywęszyła temat, który - ufając tonowi publikacji i treści „pasków grozy” - może być skandalem dekady. Otóż tym razem problem polega na tym, że do zwierząt w Warszawskim ZOO miałoby rzekomo trafiać siano z Niemiec

— pisał.

Wyjaśnijmy zatem:

— w tym roku Warszawskie ZOO zakontraktowało 90 ton siana od polskiego rolnika. To podstawowy składnik diety bardzo wielu zwierząt roślinożernych, wymagania co do jego jakości są zawsze bardzo precyzyjnie opisane w warunkach przetargu. Bardziej polsko już się nie da.

— to może się nie mieścić w głowach prawicowych śledczych, ale nie wszystkie zwierzęta są zwierzętami naturalnie występującymi w Polsce i żeby odżywiać się zgodnie ze swoimi potrzebami muszą jeść taką żywność, która im nie zaszkodzi. Byłbym zachwycony, gdyby żyrafy i bongo jadły ze smakiem swojski żurek. Niestety, wolą lucernę, której najlepszą jakość zapewniają kraje z południa Europy. I stamtąd pochodzi również produkt zakupiony przez nasze zoo, którym tak bardzo ekscytuje się jedna z prawicowych redakcji.

— Z Niemiec był jedynie dystrybutor - zapewne to tym śladem poszli najwięksi obrońcy polskości. Niestety, ślady nie doprowadziły ich finalnie do oczekiwanego miejsca. Muszę Państwa oficjalnie rozczarować: siano nie było z Niemiec. Lucerna też nie

— przekonywał Trzaskowski.

I na koniec pytanie do arcypatriotycznej redakcji, która pochyliła się nad tym problemem: nawet gdyby siano było rzeczywiście z Niemiec, to czy nie powinniśmy się wszyscy cieszyć, że Niemcy mają coraz mniej siana?

— kpił.

Widać, że ustalenia dot. siana z Niemiec (bo polskie egzotycznym zwierzętom szkodzi?) wywołały sporą nerwowość u Rafała Trzaskowskiego, którą próbuje zamaskować kpinami i szyderstwami.

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as/X/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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