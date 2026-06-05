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TYLKO U NAS. Trzaskowski zamówił siano do warszawskiego ZOO... w Niemczech

  • Polityka
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W tle ZOO, zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
W tle ZOO, zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Nie tylko drzewa. Jak ustalili dziennikarze Telewizji wPolsce24, stołeczny ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje… w Niemczech.

Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii

— przekazuje Telewizja wPolsce24.

autor: Telewizja wPolsce24 autor: Telewizja wPolsce24 autor: Telewizja wPolsce24 autor: Telewizja wPolsce24

Dziennikarze stacji zadali przedstawicieliom miasta konkretne pytania.

1. Czy Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie lub jednostka nadrzędna dokonały zakupu siana lub paszy objętościowej pochodzącej z Niemiec w ostatnim okresie?

2. Jaka była łączna wartość zamówienia (netto i brutto) oraz ilość zakupionego siana?

3. Jaki podmiot był dostawcą siana oraz w jakim trybie dokonano zakupu (przetarg, zapytanie ofertowe, zamówienie bezprzetargowe)?

4. Czy przed wyborem dostawcy przeprowadzono analizę ofert polskich producentów i dostawców? Jeśli tak, ilu oferentów krajowych brano pod uwagę i jakie były ich ceny?

5. Jakie kryteria decydowały o wyborze dostawcy?

6. Czy koszt transportu był elementem zamówienia, czy był rozliczany oddzielnie? Jeżeli oddzielnie - jaka była jego wartość oraz trasa przewozu?

7. Czy zakup miał charakter jednorazowy, czy wynikał z obowiązującej umowy ramowej lub stałej współpracy z dostawcą?

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olnk/wPolsce24

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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