Nie tylko drzewa. Jak ustalili dziennikarze Telewizji wPolsce24, stołeczny ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje… w Niemczech.
Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii
— przekazuje Telewizja wPolsce24.
Dziennikarze stacji zadali przedstawicieliom miasta konkretne pytania.
1. Czy Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie lub jednostka nadrzędna dokonały zakupu siana lub paszy objętościowej pochodzącej z Niemiec w ostatnim okresie?
2. Jaka była łączna wartość zamówienia (netto i brutto) oraz ilość zakupionego siana?
3. Jaki podmiot był dostawcą siana oraz w jakim trybie dokonano zakupu (przetarg, zapytanie ofertowe, zamówienie bezprzetargowe)?
4. Czy przed wyborem dostawcy przeprowadzono analizę ofert polskich producentów i dostawców? Jeśli tak, ilu oferentów krajowych brano pod uwagę i jakie były ich ceny?
5. Jakie kryteria decydowały o wyborze dostawcy?
6. Czy koszt transportu był elementem zamówienia, czy był rozliczany oddzielnie? Jeżeli oddzielnie - jaka była jego wartość oraz trasa przewozu?
7. Czy zakup miał charakter jednorazowy, czy wynikał z obowiązującej umowy ramowej lub stałej współpracy z dostawcą?
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olnk/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761905-tylko-u-nas-siano-do-warszawskiego-zoo-zakupiono-w-niemczech
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