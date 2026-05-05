W ramach rewitalizacji warszawskich ulic kolejny raz posadzone zostały drzewa… sprowadzone z Niemiec. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Telewizją wPolsce24 przekonywał, że w polskich szkółkach nie ma odpowiednich roślin.
Wiele kontrowersje wzbudza fakt, że Warszawa pod rządami Rafała Trzaskowskiego, sadząc drzewa w mieście, korzysta z roślin… z niemieckich szkółek.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek zapytał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, dlaczego tak się dzieje.
Wielokrotnie o tym mówiłem, że kupujemy drzewa 35-, 40-letnie, które muszą mieć gwarancję przyjęcia się i nie ma tego typu polskich drzew. I powoli zaczynacie być zabawni w tym swoim tropieniu spisków
— przekonywał Trzaskowski.
Proszę się przejść po ulicy Zgoda, po ulicy Złotej. Na pewno pan doceni to, że wreszcie tam są duże drzewa. I myślę, że większość Warszawiaków ma absolutnie w nosie, skąd te drzewa są. Fajnie by było, żeby były polskie. Myślę, że za 5, 10 lat jak te polskie drzewa wyrosną, będą polskie
— stwierdził.
Adrian Siwek/wPolsce24
