ZOO Trzaskowskiego tłumaczy się z kupowania siana z Niemiec

Warszawskie ZOO wydało oświadczenie, w którym odniosło się do ustaleń telewizji wPolsce24 ws. kupowania… siana w Niemczech. „Zapewnienie zbilansowanej diety, produktów najwyższej jakości oraz ciągłości dostaw przez cały rok wymaga starannego planowania i współpracy wielu specjalistów” - broniło się.
Polacy są zszokowani i rozbawieni ustaleniami telewizji wPolsce24, która ujawniła, że… warszawski ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje w Niemczech.
Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii
— informowało wPolsce24.
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Oświadczenie
Na sprawę zareagowało ZOO, które wydało oświadczenie w tej sprawie.
W tym roku Warszawskie ZOO zakontraktowało 90 ton siana od polskiego rolnika. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi żywienia zwierząt w Warszawskim ZOO chcemy przedstawić fakty. W Warszawskim ZOO mieszka ponad 9000 zwierząt należących do niemal 500 gatunków. Żywienie tak licznej grupy podopiecznych to ogromne przedsięwzięcie. Zapewnienie zbilansowanej diety, produktów najwyższej jakości oraz ciągłości dostaw przez cały rok wymaga starannego planowania i współpracy wielu specjalistów. Nasze ZOO jest domem dla zwierząt pochodzących z różnych stron świata. Nie zwracają one uwagi na granice państw - najważniejsze jest to, aby ich dieta jak najlepiej odzwierciedlała warunki, jakie miałyby w naturalnym środowisku. Wśród naszych podopiecznych są zarówno zwierzęta roślinożerne, jak i drapieżne. Te drugie potrzebują nie tylko mięsa, np. wołowiny, lecz także tuszek gryzoni czy żywych owadów
— wskazało.
Żywienie roślinożerców wcale nie jest prostsze. Ich dieta obejmuje różnorodne owoce, warzywa, zioła, liście, trawę i susze roślinne. Trawienie celulozy zawartej w ścianach komórkowych roślin zależy od prawidłowego funkcjonowania mikrobiomu przewodu pokarmowego. Dlatego żywienie żyraf, żubrów i innych roślinożerców to również troska o mikroorganizmy zasiedlające ich układ pokarmowy. Odpowiednia pasza jest kluczowa dla utrzymania zdrowego mikrobiomu i dobrej kondycji zwierząt. Na co dzień dbają o to specjaliści ds. żywienia zwierząt pracujący w naszym ZOO. Najważniejsze zakupy żywności realizujemy poprzez kontrakty zawierane na dłuższe okresy, często na cały rok. Dostawcy są wybierani w drodze przetargów lub konkursów ofert. Mniejsze i doraźne zakupy realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Siano stanowi podstawowy składnik diety wielu zwierząt roślinożernych. Jego zakup poprzedza szczegółowo przygotowany przetarg, a wymagania jakościowe są bardzo precyzyjnie określone. Żyrafy i bongo wymagają suszu z lucerny. Podobnie jak siano, jest on kupowany wyłącznie w najwyższej jakości. Czasami oznacza to konieczność zakupu poza granicami Polski. Najlepsze warunki do produkcji wysokiej jakości lucerny występują na południu Europy. Jeśli warunki pogodowe w Polsce nie pozwalają na uzyskanie odpowiedniej jakości lub ilości tego produktu, sprowadzamy go z zagranicy. W tym roku lucerna trafiła do nas z południa Europy przez Niemcy
— przekonywało ZOO.
Taki transport wiąże się ze znacznymi kosztami, dlatego ogrody zoologiczne często organizują wspólne dostawy, dzieląc między sobą wydatki. Tak było również w tym przypadku. Informacje o przetargach dotyczących zakupu żywności dla zwierząt są publicznie dostępne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie e-Zamówienia
— zakończyło.
as/wPolsce24/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761990-zoo-trzaskowskiego-tlumaczy-sie-z-kupowania-siana-z-niemiec
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