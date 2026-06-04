Donald Tusk zapowiedział, że na setne urodziny Tadeusza Mazowieckiego ma powstać przed KPRM pomnik. Mazowiecki to pierwszy premier III RP, który jest autorem słów o „grubej kresce” - braku rozliczenia komunistów za partycypowanie w zbrodniczym system jakim był PRL. Szef koalicji 13 grudnia zapowiedział również, że 4 czerwca 2027 roku odbędzie się marsz jego zwolenników.
Ogłaszając dziś inicjatywę, Tusk powiedział, że 4 czerwca 1989 r. „skończył się w Polsce komunizm”, a w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. W związku z tym zaproponował budowę pomnika byłego premiera przed siedzibą rządu. Z tej okazji zaprosił wszystkich byłych premierów by dołączyli do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika.
Poprzednio - Wielki Marsz Patriotów odbył się 25 maja 2025 r. przed II turą wyborów prezydenckich. W marszu wspierającym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego wzięli udział, obok samego kandydata, premier Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. PiS zorganizowało wówczas „Wielki marsz za Polską” wspierając swojego wówczas kandydata Karola Nawrockiego.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r., Platforma Obywatelska zorganizowała antyrządowy Marsz 4 czerwca. W październiku 2023 odbyła się kolejna manifestacja - Marsz Miliona Serc.
Zmiany ustrojowe w Polsce
4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce, zakończone zwycięstwem „Solidarności”. W konsekwencji doprowadziły do upadku komunizmu i zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Wybory te były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Kościoła katolickiego podczas obrad Okrągłego Stołu.
Tadeusz Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, wybranym po wspomnianych wyborach 4 czerwca 1989 r. Był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji i posłem na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991-2001). Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.
xyz/PAP/X
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