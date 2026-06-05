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Absurdalne słowa Hołowni ws. szkoły. Sośnierz aż złapał się za głowę!

  • Polityka
  • opublikowano:
Klasa w szkole oraz wpis profilu Ekonomat z portalu X / autor: pixabay.com/X-Ekonomat
Klasa w szkole oraz wpis profilu Ekonomat z portalu X / autor: pixabay.com/X-Ekonomat

Dla mnie czerwony pasek jest pełną patologią” - powiedziała poseł Polski 2050 Bożena Hołownia na antenie Polsat News, odnosząc się do wyróżnienia na świadectwach szkolnych poszczególnych uczniów. Dobromir Sośnierz nie mógł uwierzyć w to, co słyszy.

Edukacja pod rządami koalicji 13 grudnia pikuje z zatrważającą prędkością. Kolejne szkodliwe absurdy wychodzą spod ręki Barbary Nowackiej oraz jej zideologizowanych współpracowników.

Ostatnio głośno zrobiło się o „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie. Od 25 lat nagradzała na koniec roku szkolnego uczniów, którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem, darmową porcją lodów.

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Rzecznik Praw Dziecka uznała, że akcje uzależniające nagrody od szkolnych ocen mogą prowadzić do niepożądanych skutków społecznych. Wskazuje, że inicjatywa „lody za pasek” może naruszać prawa dziecka, wywoływać presję, wzmacniać niezdrową rywalizację i sprzyjać wykluczaniu uczniów, którzy z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników.

Dziedziczenie wykluczenia intelektualnego”

Kwestia czerwonego paska została poruszona na antenie Polsat News. Poseł Bożena Hołownia (Polska 2050) postanowiła podzielić się swoimi nowatorskimi przemyśleniami…

Niezależnie od tego, czy się uczą bardzo dobrze, czy się uczą trochę gorzej, dla mnie czerwony pasek jest pełną patologią, bo on wyróżnia dzieci, które być może bardzo mocno pracują, ale to nie znaczy, że dzieci, które takiego paska nie otrzymują, też nie pracują bardzo. Dzieci nie należy uczyć tego, że mogą się czuć gorsi

— powiedziała.

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Dlaczego nie? To właśnie motywuje człowieka. Skoro ktoś jest lepszy, to ktoś musi być gorszy

— skontrował drugi z gości Dobromir Sośnierz.

Z ust Hołowni padło również inne absurdalne stwierdzenie: „Dziedziczenie wykluczenia intelektualnego”.

Jezus Maria… Człowiek trenuje całe życie i przegrywa

— skwitował Sośnierz.

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xyz/Polsat News/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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