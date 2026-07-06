Jeżeli Rafał Trzaskowski myślał, że dymisja Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry zakończyły sprawę afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, to się mylił. Internauci jednoznacznie ocenili tę sprawę. „Poparcie decyzji: ok. 10 proc. komentarzy (w tym wprost pochwalne „dobra decyzja, brawo” to ledwie połowa; resztę stanowią głosy uznające, że odwołane zasłużyły na dymisję). Krytyka: ok. 90 proc., w rozbiciu” - ujawnił kolektyw analityczny „Res Futura Data House”.
Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra ustąpiły ze stanowiska
— poinformował w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.
Ocena internautów
Kolektyw analityczny „Res Futura Data House” przedstawił dane na temat reakcji internautów na sprawę decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie dymisji swoich zastępczyń.
Decyzja Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ws. dymisji wice-prezydentek 03-04.07.26. Zasięg: 21MLN
— wskazał.
Poparcie decyzji: ok. 10 proc. komentarzy (w tym wprost pochwalne „dobra decyzja, brawo” to ledwie połowa; resztę stanowią głosy uznające, że odwołane zasłużyły na dymisję)
— dodał.
Krytyka: ok. 90 proc., w rozbiciu:
· ok. 55 proc. - decyzja niewystarczająca, odpowiedzialność wyżej, Trzaskowski sam powinien odejść
· ok. 13 proc. - kara pozorna, „miękkie lądowanie”
· ok. 22 proc. - afera jako dowód patologii całego obozu, dymisje bez znaczenia
— wymieniał.
Plan się nie powiódł
Kolektyw „Res Futura Data House” ocenił, że decyzja ta wcale nie zamknęła sprawy afery Warszawskiego Szpitala Południowego.
Decyzja o odwołaniu wiceprezydentek Kaznowskiej i Machnowskiej-Góry, która miała zamknąć aferę Szpitala Południowego, została przez sieć odczytana dokładnie odwrotnie jako dowód, że odpowiedzialność sięga wyżej
— podkreślił.
Wśród komentarzy zajmujących stanowisko krytyka przeważa nad poparciem w stosunku 9 do 1, a najczęstszym pojedynczym żądaniem, obecnym w ponad połowie wszystkich formułowanych oczekiwań, jest dymisja samego prezydenta. Obrona odwołanych jest śladowa i niemal w całości pozorna: dominująca ramka kozła ofiarnego formalnie zdejmuje winę z obu pań, ale jej faktycznym ostrzem pozostaje Trzaskowski
— zauważył.
Najgroźniejszym wątkiem jest selektywność rozliczenia. Narracja o wiceprezydencie Mencinie, szkolnym koledze prezydenta, który nadzoruje miejskie spółki szpitalne i zachował stanowisko, przeszła już z komentariatu do obiegu publicystycznego i zrosła się z przechwyconą przez prawicę ramką w jeden przekaz: wyrzucił dwie niewinne kobiety, ochronił winnego kolegę. W tle narasta sygnał referendalny - na razie niszowy
— wskazał.
Afera
Według doniesień medialnych szef prosektorium Szpitala Południowego miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Miało też tam dochodzić do nielegalnego sprzedawania ciał i usług pogrzebowych. Kierujący prosektorium miał obiecywać rodzinom zmarłych najlepsze usługi pogrzebowe, a zakładom pogrzebowym — zwłoki.
Wcześniej ukazały się publikacje dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
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as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/764249-co-internauci-sadza-o-dymisjach-trzaskowskiego
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