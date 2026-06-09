Nieudolność premiera Donalda Tuska załamuje już nawet dziennikarzy mediów publicznych w likwidacji. W rozmowie z Tomaszem Lewandowskim (Nowa Lewica), wiceministrem rozwoju i technologii, Roch Kowalski z Polskiego Radia 24 pytał, czy szef rządu „abdykował” w sprawie Ukrainy. Przypomniał również, że Tusk wielokrotnie podkreślał, iż politykę zagraniczną prowadzi rząd. Lewicowy wiceminister wyraźnie się pogubił.
„Mnie nikt nie ogra w UE” - mówił w Sejmie Donald Tusk 12 grudnia 2023 r. Nie dość, że ogrywają go wszyscy w Unii, to premier nie umie być skuteczny także w relacjach z Ukrainą, zwłaszcza w obliczu poważnego kryzysu związanego z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu elitarnej jednostki wojskowej imieniem „bohaterów UPA”.
W odpowiedzi prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że zamierza odebrać Order Orła Białego przyznany Zełenskiemu w 2023 r. przez poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudę. Rząd, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, nie bardzo wie, jak się zachować. Tusk miotał się od ściany do ściany, raz zrównując winę Zełenskiego i Nawrockiego za eskalację sporu, raz opowiadając się po stronie polskiego prezydenta, wreszcie: przyznając, że „dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów”.
Abdykacja Tuska
O ten apel premiera pytany był wiceminister Tomasz Lewandowski na antenie PR24 w likwidacji.
Ten zupełnie niepotrzebny spór, któremu jedynie przyklaskują na Kremlu, rozpoczął prezydent Ukrainy, a podgrzał go prezydent Rzeczypospolitej, więc apel premiera o to, żeby panowie wystudzili emocje i porozmawiali o tym, co nas łączy, a nie, co nas dzieli oraz aby przerzucali mosty, zamiast pogłębiać rowy między naszymi narodami i społeczeństwami, było bardzo rozsądne
— przekonywał polityk w rozmowie z Rochem Kowalskim, dotychczas zawsze raczej przychylnym obecnemu rządowi. Abstrahując już od absurdalności wypowiedzi Lewandowskiego (czy najlepiej by było, gdyby prezydent Nawrocki nie zareagował w ogóle? A może miał wystosować dziwne, płaskie oświadczenie, że jest „oburzony” i że „nie ma zgody na takie działania”, które jednak nie będzie miało żadnych efektów?)
Pan mówi, że premier apelował, a ja bym powiedział: premier abdykował
— skomentował dziennikarz, co bardzo zdziwiło wiceministra.
Ale nie… Nie rozumiem. Abdykował w jakim sensie?
— zapytał gość PR24 w likwidacji.
Premier mówi: ja nie dałem rady, zabiegi dyplomatyczne nie dały rady, to weźcie się, panowie, dogadajcie sami
— wskazał Kowalski.
Ale tu mówimy o wymiarze…
— próbował tłumaczyć polityk Lewicy.
Dziennikarz przypomniał:
Premier często podkreśla że to rząd prowadzi politykę zagraniczną a teraz w tym wpisie przyznał że tak na dobrą sprawę polityka zagraniczna rządu nie przyniosła efektów więc niech prezydent z prezydentem coś coś z tym zrobią.
„Przeogromny problem”
To prezydent, a nie premier zdecydowanie zareagował. W pierwszych słowach zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jeżeli ktoś wywołuje jakąś sytuację, z której niezwykle trudno się wycofać, to powinien ją rozwiązać
— przekonywał Tomasz Lewandowski. Innymi słowy, znowu to samo: zaczął Zełenski, ale prostować sytuację ma Nawrocki.
Jednocześnie wiceminister przyznał:
Ukraińcy mają przeogromny problem zmierzenia się ze swoją historią, ale nie są w tym zakresie wyjątkiem.
Myślę, że wszystkie narody niechętnie mówią o tym, że w przeszłości ich przodkowie, często przez nich gloryfikowani, dopuszczali się zbrodni wojennych
— dodał polityk.
Nie wszystkie zbrodnie są takie same i nie wszystkie spowodowane nimi straty są proporcjonalne. O tym wiceminister Lewandowski zapomniał. Ale w kontekście reszty wypowiedzi należy cieszyć się, że nie uznał, iż prezydent Nawrocki powinien np. przeprosić prezydenta Zełenskiego i Ukraińców za to, że Polakom UPA kojarzy się tak, a nie inaczej.
Najciekawsze jest jednak to, że nieudolność Tuska dostrzegają już nawet raczej prorządowi dziennikarze.
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PR24/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/762220-nieudolnosc-tuska-ws-ukrainy-widzi-nawet-dziennikarz-neo-pr
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