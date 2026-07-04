Pijany żołnierz demolował komisariat! 20-latek zatrzymany

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Nietrzeźwy żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w Tymbarku / autor: Fratria
Nietrzeźwy żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w Tymbarku / autor: Fratria

Żołnierz pod wpływem alkoholu uszkodził w nocy z piątku na sobotę komisariat i radiowozy policji w Tymbarku (Małopolskie). 20-latek został zatrzymany, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.

Jak przekazała dziś rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu.

Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Niewykluczone, że żołnierz próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty.

20-latek był nietrzeźwy

Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.

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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zespół wPolityce.pl

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