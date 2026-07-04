Pijany żołnierz demolował komisariat! 20-latek zatrzymany

Żołnierz pod wpływem alkoholu uszkodził w nocy z piątku na sobotę komisariat i radiowozy policji w Tymbarku (Małopolskie). 20-latek został zatrzymany, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.
Jak przekazała dziś rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu.
Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci.
Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Niewykluczone, że żołnierz próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty.
20-latek był nietrzeźwy
Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764177-pijany-zolnierz-demolowal-komisariat-20-latek-zatrzymany
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