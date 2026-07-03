Pijany groził nożem pracownikom urzędu! Agresor w rękach policji

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Włączona sygnalizacja świetlna policji / autor: Fratria
Włączona sygnalizacja świetlna policji / autor: Fratria

49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec. Miał ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu – poinformował st. post. Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, 49-latek w czwartek wtargnął do jednego z pomieszczeń Urzędu Miasta Sosnowiec, gdzie w pewnej chwili wyciągnął nóż, którym zaczął grozić pracownikom.

Mężczyzna oddalił się przed przyjazdem patrolu policji, ale funkcjonariusze dotarli w miejsce, w którym przebywał i został zatrzymany. Miał ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu

— powiedział st. post. Bartłomiej Mysłek.

Dodał, że trwają dalsze czynności – związane m.in. z przedstawieniem 49-latkowi zarzutów.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w piątek napisał w mediach społecznościowych, że to nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników.

Standardem stają się wyzwiska i obelgi”

W czwartek pracownikom urzędu grożono nożem. (…) Kilka tygodni wcześniej ktoś po prostu zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Kiedyś to były pojedyncze przypadki, a dzisiaj przykrym standardem stają się wyzwiska i obelgi

— napisał Chęciński.

Wskazał, że obserwuje coraz więcej osób, które nagrywają telefonami urzędników, pracowników miejskich jednostek i samorządowców.

Rzucają oskarżenia, insynuują korupcję, złodziejstwo, układy i przestępstwa. Budują własne historie, własnych wrogów i własne teorie, a później przekonują innych, że tylko oni znają „prawdę”

— napisał Arkadiusz Chęciński.

Podkreślił, że internetowe wpisy – „pełne nienawiści, pogardy i oskarżeń bez żadnych dowodów” – przekładają się na agresję wobec miejskich urzędników.

xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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