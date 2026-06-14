Szał 75‑latka na SOR-ze. Ratownik zaatakowany, sprzęt zniszczony

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autor: Fratria
autor: Fratria

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie doszło do dramatycznej sytuacji. 75‑letni pacjent najpierw zaatakował ratownika medycznego, po czym wpadł w szał i zaczął demolować pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Personel musiał natychmiast reagować, aby opanować chaos.

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca, ok. godz. 21 na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Unii Lubelskiej. Jak przekazała serwisowi rzecznik prasowa szpitala Magdalena Knop, mężczyzna został przywieziony na oddział przez zespół ratownictwa medycznego. W trakcie pobytu na SOR-ze doszło u niego do nagłych zaburzeń świadomości i silnego pobudzenia psychoruchowego.

Niespodziewanie zaatakował ratownika wykonującego przy nim czynności medyczne. Gdy pracownikowi udało się uwolnić, pacjent zaczął demolować pomieszczenie, niszcząc sprzęt medyczny, komputerowy oraz wyposażenie wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia najciężej chorych

— relacjonowała Magdalena Knop.

Ewakuacja chorych

W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Sytuacja była wyjątkowo trudna, bo personel w tym samym czasie prowadził działania przy osobach w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Wśród nich był pacjent z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz chory ze świeżym udarem mózgu, przygotowywany do pilnego zabiegu trombektomii.

Priorytetem personelu stało się natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na oddziale. Konieczna była ewakuacja chorych z bezpośredniego miejsca zdarzenia oraz zabezpieczenie pozostałych pacjentów

— wskazała rzecznik.

Ogromna skala zniszczeń

Skala zniszczeń okazała się poważna — uszkodzono kluczowy sprzęt, w tym analizator parametrów krytycznych, kilka pomp infuzyjnych, stanowiska komputerowe oraz wózek reanimacyjny. Było to wyposażenie wykorzystywane przy pacjentach w najcięższym stanie, dlatego jego utrata szczególnie utrudnia pracę oddziału. W efekcie SOR nadal działa w ograniczonym zakresie i nie może korzystać z czterech monitorowanych stanowisk intensywnego nadzoru.

Na miejsce wezwano policję oraz ochronę szpitala. 75-latek został zatrzymany

— dodano na łamach portalu.

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„Do Rzeczy”/tt

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Zespół wPolityce.pl

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