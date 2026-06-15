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Pijany Ukrainiec niemal rozjechał ludzi! Szokujące sceny

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Policyjna sygnalizacja świetlna oraz wpis poznan_moment z portalu X / autor: Fratria/X-poznan_moment
Policyjna sygnalizacja świetlna oraz wpis poznan_moment z portalu X / autor: Fratria/X-poznan_moment

Do policyjnego aresztu trafił Ukrainiec, który pod wpływem alkoholu prawie przejechał kobietę z dzieckiem a jazdę zakończył na budynku jednej z posesji w Swarzędzu. Uszkodził przy tym płoty.

Doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem pijanego kierowcy doszło w Swarzędzu (woj. wielkopolskie).

Okazał się nim obywatel Ukrainy, który według relacji czytelniczki portalu epoznan.pl: „o mały włos nie potrącił kobiety i dziecka, a następnie zniszczył dwa płoty”.

Zatrzymali 35-letniego kierowcę”

Według zgłoszenia pojazd marki Skoda Fabia miał uderzyć w ogrodzenie posesji. Na miejscu policjanci zatrzymali 35-letniego kierowcę Skody, obywatela Ukrainy, wobec którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że kierował on pojazdem pod wpływem alkoholu. Od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań

— powiedział sierż. Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu.

Mundurowy dodał, że pojazd został odholowany na parking policyjny, z kolei kierowca trafił do aresztu. Na całe szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

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xyz/epoznan/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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