Pijany Ukrainiec niemal rozjechał ludzi! Szokujące sceny

Do policyjnego aresztu trafił Ukrainiec, który pod wpływem alkoholu prawie przejechał kobietę z dzieckiem a jazdę zakończył na budynku jednej z posesji w Swarzędzu. Uszkodził przy tym płoty.
Doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem pijanego kierowcy doszło w Swarzędzu (woj. wielkopolskie).
Okazał się nim obywatel Ukrainy, który według relacji czytelniczki portalu epoznan.pl: „o mały włos nie potrącił kobiety i dziecka, a następnie zniszczył dwa płoty”.
„Zatrzymali 35-letniego kierowcę”
Według zgłoszenia pojazd marki Skoda Fabia miał uderzyć w ogrodzenie posesji. Na miejscu policjanci zatrzymali 35-letniego kierowcę Skody, obywatela Ukrainy, wobec którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że kierował on pojazdem pod wpływem alkoholu. Od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań
— powiedział sierż. Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu.
Mundurowy dodał, że pojazd został odholowany na parking policyjny, z kolei kierowca trafił do aresztu. Na całe szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762711-pijany-ukrainiec-niemal-rozjechal-ludzi-szokujace-sceny
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