„Bardzo dobrze. Jestem dumna z prezydenta i uważam, że w świecie, w Polsce zwłaszcza, w której tak naprawdę mało ludzi jest honorowych, patriotycznie podchodzących do swojej ojczyzny i przede wszystkim pamiętającym przeszłość, tacy ludzie są ważni” - powiedział Dorota „Doda” Rabczewska w rozmowie z Kozaczkiem, pytana o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, dlatego że nazwał jednostkę armii ukraińskiej imieniem zbrodniarzy z UPA, którzy mordowali niewinnych Polaków.
O ocenę postępowania polskiej głowy państwa została zapytana Dorota „Doda” Rabczewska.
Bardzo dobrze. Jestem dumna z prezydenta i uważam, że w świecie, w Polsce zwłaszcza, w której tak naprawdę mało ludzi jest honorowych, patriotycznie podchodzących do swojej ojczyzny i przede wszystkim pamiętającym przeszłość, tacy ludzie są ważni. Są ludzie, którzy potrafią się postawić, nie wchodzić w tyłek i nie uginać karku, tylko myśleć o honorze, ojczyźnie i o tym, co jest dla nas najważniejsze. Żeby jako Polacy móc sobie spojrzeć w oczy. Jeżeli my dajemy z siebie więcej niż dla nas, dla rodaków, dla kogoś kto przychodzi do naszego kraju, odbieramy swoim, a dajemy innym, a w zamian za to otrzymujemy taki policzek w twarz, to tak jakbyśmy pomagali Niemcom, a ktoś w zamian za to by zrobił ze swojej najbardziej dumnej armii nazwę SS-mańską
— powiedziała w rozmowie z Kozaczkiem.
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Polacy powinniśmy mieć bardzo dobrą pamięć patriotyczną i nic nie powinno być ważniejsze od nas - tożsamości i naszej godności patriotycznej. Dlatego bardzo ważne jest, że prezydent, nieważne jakie są układy polityczne i układziki, jeżeli my sami nie potrafimy się szanować, to któż nas będzie potrafił szanować?
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763200-doda-nie-kryje-zadowolenia-jestem-dumna-z-prezydenta
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