Tiktoker z Niemiec zachwycony Polską! „Jak to w ogóle jest możliwe?”

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Tiktoker z Niemiec jest zachwycony Polską! / autor: Pixabay/Niewyrazisty/TikTok
Tiktoker z Niemiec jest zachwycony Polską! / autor: Pixabay/Niewyrazisty/TikTok

Niemiec znany w sieci jako „Pan Niemiec”, który od roku mieszka w Polsce, ponownie zachwycił internautów. W nagraniu na TikToku opowiada o niezwykłych wrażeniach z motocyklowej przejażdżki po naszym kraju. „Polska ma dla mnie zupełnie inną energię. Coś ciepłego. Coś spokojnego. Coś, co sprawia, że czuję się tutaj dobrze” - podkreślił.

Mieszkający od roku w Polsce Niemiec wciąż odkrywa, co nasz kraj ma do zaoferowania. W opublikowanym nagraniu na TikToku mężczyzna znany jako „Pan Niemiec” dzieli się swoimi przeżyciami z przejażdżki motocyklowej.

Jak przepiękny jest ten kraj. Jak to w ogóle jest możliwe? Zobaczcie. Jestem dzisiaj na motorze i widzicie, jak tu przepięknie, wszystko jest tak zielone, te kolory, te domki

— wskazuje tiktoker.

Niemiec zwrócił również uwagę na polską kuchnię.

Dodatkowo macie jeszcze najlepsze jedzenie

— zaznaczył.

„Czuję się tutaj dobrze”

W Polsce nawet zwykły krajobraz wygląda wyjątkowo. Nie wszystko jest wykoszone do ostatniego źdźbła trawy. Widać naturę. Widać życie. Są kolorowe domy, zadbane ogrody, kapliczki, krzyże, kościoły. Nawet stare bloki często mają kolory albo murale

— dodał w opisie nagrania.

I nie wiem, jak to opisać, ale Polska ma dla mnie zupełnie inną energię. Coś ciepłego. Coś spokojnego. Coś, co sprawia, że czuję się tutaj dobrze

— podkreślił.

Kiedy jadę przez Polskę, mam wrażenie, że wszystko jest bardziej żywe. Może trudno to zrozumieć. Może to tylko moje odczucie. Ale dla mnie Polska ma w sobie coś wyjątkowego. Coś, czego nie potrafię do końca wyjaśnić

— dodał tiktoker.

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TikTok/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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