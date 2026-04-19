Od około dwóch lat mieszka w Polsce, jest Hiszpanem i prowadzi profil na TikToku, gdzie m.in. mówi o tym, co najbardziej podoba mu się w naszym kraju. Rozmiłował się w polskiej przyrodzie, kuchni i sposobie świętowania ważnych okazji (np. wesela). Początki w Polsce były dla młodego Hiszpana „szokiem”, jednak widać, że w naszej kulturze odnajduje się coraz lepiej.
Jeżeli my, Polacy, mamy różnego rodzaju kompleksy wobec szeroko pojętej „zagranicy” i nieustannie martwimy się, co powie o nas ktoś na świecie, to coraz częściej mamy okazję się przekonać, że są to kompleksy mocno na wyrost.
Co w Polsce zrobiło wrażenie na Hiszpanie?
W sieci pojawiają się m.in. influencerzy, którzy przyjechali do Polski z zagranicy i mieszkają w naszym kraju, zupełnie nim oczarowani. Tak jak ten młody Hiszpan, który od ok. dwóch lat mieszka w Polsce. Na co dzień żyje w Gdańsku. Choć przyznał, że zamieszkanie w naszym kraju początkowo było dla niego szokiem, już dziś pięknie opowiada, za co kocha nasz kraj.
Z opublikowanych na TikToku nagrań dowiadujemy się, że mężczyzna pozytywnie ocenia poziom bezpieczeństwa Polski. A jeśli chodzi o sprawy nieco bardziej przyziemne?
Myślałem, że kiełbasa to po prostu kiełbasa, dopóki nie przyjechałem do Polski. Tutaj jest ich setki
— podkreślił.
Mężczyznę zachwyciło także nasze polskie świętowanie ważnych okazji .
Najlepsze są polskie imprezy. Wesela, urodziny, ilość jedzenia, muzyka, klimat oraz oczywiście wódka i bimber
— mówił na nagraniu.
„Idealne na relaks”
W naszych rodakach Hiszpanowi podoba się bezpośredniość w komunikacji.
Jeżeli coś im się nie podoba, mówią to wprost. Na początku to był dla mnie szok, ale teraz naprawdę to szanuję
— zwrócił uwagę.
Mieszkańca Gdańska urzekła także polska przyroda.
Jeziora są dosłownie wszędzie. Idealne na relaks — rybki, grill albo po prostu cisza
— powiedział.
Onet.pl/Tik Tok: @fatlab_gdynia/ Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/758327-hiszpan-od-2-lat-mieszka-w-polsce-co-pokochal-w-naszym-kraju
