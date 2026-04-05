„Urodzony w Australii Polski Patriota, podróżujący po świecie bez przerwy od 2016 roku” - pisze o sobie Hektik Hektor, youtuber prowadzący kanał podróżniczy. Jego najnowszym punktem podróży była… mała wieś pod Płockiem, gdzie zachwycił się liturgią Wigilii Paschalnej, a dziś poranną Mszą Świętą rezurekcyjną. „Udało się!!!! To jest piękna Polska na wsi!!! Ostatniej nocy, w tej maleńkiej Polskiej wiosce, w tym małym drewnianym kościele, było tak pełno, że brakowało miejsc.. można było tylko stać z tyłu!” - napisał na Facebooku.
Hektik Hektor, choć pochodzi z dalekiej Australii, podróżuje po całym świecie i dzieli się tym z widzami oraz obserwującymi na Facebooku, Instagramie czy Tik Toku, najbardziej zakochał się w Polsce i tych przejawach polskości, które, jak próbują nam wmówić lewicowo-liberalne elity, mają być rzekomo „ciemnogrodem” czy „zaściankiem”. Dotyczy to także religii katolickiej i sposobu, w jaki przeżywamy Wielki Tydzień i następującą po nim Wielkanoc.
„Piękna Polska na wsi”
Ogromne wrażenie robią relacje Australijczyka z Wigilii Paschalnej i dzisiejszej porannej rezurekcji. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Hektik Hektor przeżywał bowiem w małym, drewnianym kościele pod Płockiem.
Udało się!!!! To jest piękna Polska na wsi!!! Ostatniej nocy, w tej maleńkiej Polskiej wiosce, w tym małym drewnianym kościele, było tak pełno, że brakowało miejsc.. można było tylko stać z tyłu! Dziś o 04:30 wstałem i teraz idę obejrzeć całą poranną ceremonię, procesję i mszę rezurekcyjną! Choć bardzo chcę nagrać tę niesamowitą część Polski, chcę też okazać pełen szacunek i sam w pełni uczestniczyć w nabożeństwie… mimo to zrobię, co mogę, aby pokazać tę tradycję tak, jak na to zasługuje! 🤍❤️ Chrystus zmartwychwstał!!! Wesołych Świąt Wielkanocnych!!! Love Life
— opisywał na platformach społecznościowych.
Dziś rano uczestniczył w rezurekcji w tym samym kościele.
JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! W maleńkiej wiosce Góra, niedaleko Płocka, oficjalnie liczącej zaledwie 39 mieszkańców, ten niewielki drewniany kościół jest przepełniony w Niedzielę Wielkanocną. Ludzie przybywają z okolicznych wsi, aby wziąć udział w wyjątkowej tradycji: procesji w strojach ludowych przed Mszą Świętą. To piękne widzieć, jak chrześcijaństwo jest tutaj tak dumnie i otwarcie celebrowane na co dzień, a szczególnie w takie dni jak dzisiaj… A dla mnie wygląda to tak, jakby świat powoli może nawet zaczyna robić to samo.. 🤍❤️ A gdzie dokładnie znajduje się to miejsce? Góra tuż za Płockiem. Życzę Wszystkim błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich. Wesołych Świąt Wielkanocnych! ✝️ Love Life ❤️
— napisał.
Mękę Pańską Hektik Hektor przeżywał z kolei w Płocku.
Wczorajsza, niezwykła liturgia Wielkiego Piątku w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru był absolutnie wyjątkowy. Kościół był wypełniony po brzegi, a nawet bardziej, co może być spodziewane w okresie Wielkanocy, ale dokładnie takie doświadczenia towarzyszą mi przez cały rok, odkąd zacząłem odwiedzać kościoły w całej Polsce. Coś bardzo dobrego.✝️ Moje pierwotne plany spędzenia Wielkanocy na wsi zostały wczoraj nieco pokrzyżowane, ponieważ do miejscowości, do której chciałem dotrzeć, nie kursuje transport publiczny. Tamtejsze tradycje trwają dziś i kończą się jutro, więc znajdę sposób, żeby tam dotrzeć i pokazać tę wyjątkową stronę naszej pięknej Polski. 🤍❤️ Życzę wszystkim błogosławionej Wielkiej Soboty.🙏🏽 Love Life ❤️
— opisał.
A jeśli cofniemy się o tydzień - gdzie urodzony w Australii Polski Patriota mógł spędzić Niedzielę Palmową? Odpowiedź może być tylko jedna!
TO JEST NASZA POLSKA!!!🌸🪻Moja pierwsza Niedziela Palmowa w pięknych Łysych!!
— napisał.
Czy więc rzeczywiście mamy się czego wstydzić? Wręcz przeciwnie!
FB:HektikHektor/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/757316-australijczyk-zachwycony-wielkim-tygodniem-i-rezurekcja-w-polsce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.