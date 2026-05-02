Influencer z Włoch zachwycony życiem w Polsce! "Myślałem, że to raczej słabo rozwinięte, 'postsowieckie miejsce'"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Stary Rynek w Warszawie / autor: Fratria
Przed przyjazdem do Polski, jak wielu Włochów, miałem dość stereotypowe wyobrażenie o tym kraju. Myślałem, że to raczej słabo rozwinięte, ‘postsowieckie miejsce’. Niestety takie postrzeganie wciąż jest we Włoszech dość powszechne” - powiedział Salvatore Curcio w rozmowie z portalem Onet. Prowadzący konto „tutaj_salvatore” na Instagramie dodał, iż „czuję, że Polska — a szczególnie Warszawa — dała mi więcej, niż mogłem się spodziewać”.

Portal Onet przeprowadził wywiad z Włochem Salvatore Curcio (prowadzi na Instagramie konto pod nazwą tutaj_salvatore), który od kilku lat mieszka w Polsce. Pierwszą styczność z naszym krajem miał w 2023 roku, gdy przyjechał do Polski w ramach wymiany studenckiej.

Od razu zakochałem się w tym kraju

— powiedział Curcio w rozmowie z medium. Dodał, że wtedy był jedynie na trzy miesiące.

Po powrocie do domu zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby przeprowadzić się tutaj na stałe. Około roku później wróciłem na staż, a ostatecznie znalazłem pracę na pełen etat, co pozwoliło mi zostać. Naprawdę zakochałem się w Warszawie i stylu życia tutaj - dlatego nadal mieszkam dziś w Polsce

— zdradził Onetowi.

Stereotypowe wyobrażenie”

Influencer został dopytany o swoje wrażenie związane z Polską. Co go zaskoczył w kraju nad Wisłą?

Przed przyjazdem do Polski, jak wielu Włochów, miałem dość stereotypowe wyobrażenie o tym kraju. Myślałem, że to raczej słabo rozwinięte, „postsowieckie miejsce”. Niestety takie postrzeganie wciąż jest we Włoszech dość powszechne

— wyjaśnił Curcio.

Dodał, że po przyjeździe do Polski, momentalnie zmienił zdanie, a nasz kraj okazał się o wiele nowocześniejszy, niż się spodziewał.

Naprawdę zaskoczył mnie poziom bezpieczeństwa, czystości i liczba dostępnych możliwości — szczególnie w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam. Ogólnie moje doświadczenia są bardzo pozytywne

— wskazał w rozmowie z Onetem.

Polska komunikacja

Twórca internetowy został dopytany o jedną z relacji, którą stworzył w polskim pociągu.

Zrobiłem o tym film, pokazując, jak spokojne i ciche są pociągi w Polsce. To coś, co jest dość rzadkie we Włoszech

— wytłumaczył Włoch.

Dodał, że podróż w polskich pociągach przypomina „niemal relaksujące doświadczenie”. Porównał również pociągi w Polsce i Japonii (wstawił nagranie z obu), zaznaczając, że Tokio dysponuje sławnymi na całym świecie składami, ale to te polskie wydają mu się nowocześniejsze.

Następnie na tapet wzięto zostało warszawskie metro (również zostało ocenione w jednym z materiałów Włocha). Curcio wskazał, że na tle wielu europejskich stolic, Warszawa wypada pod tym względem bardzo dobrze - metro w stolicy jest czyste, bezpieczne i zadbane.

Zdecydowanie widzę siebie w Polsce”

Podczas wywiadu został zapytany, czy tęskni za czymś czego nie ma w Polsce i czy coś mu w naszym kraju przeszkadza?

Na ten moment nie ma niczego, za czym naprawdę tęsknię, poza oczywiście rodziną, bliskimi i przyjaciółmi we Włoszech. Jednocześnie czuję, że Polska — a szczególnie Warszawa — dała mi więcej, niż mogłem się spodziewać

— odpowiedział.

Na pytanie o plany na przyszłość, odpowiedział rzeczowo.

Zdecydowanie widzę siebie w Polsce — szczególnie w Warszawie — przez najbliższe 10-15 lat. Czuję się tu dobrze, zbudowałem swoje życie i jest to miejsce, w którym naprawdę czuję się komfortowo i szczęśliwie. Uważam też, że to świetne środowisko do rozwoju, budowania stabilnej przyszłości i założenia rodziny. Tak więc szczerze mówiąc — widzę tutaj swoją przyszłość

— skwitował.

xyz/Onet

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych