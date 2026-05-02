Portal Onet przeprowadził wywiad z Włochem Salvatore Curcio (prowadzi na Instagramie konto pod nazwą tutaj_salvatore), który od kilku lat mieszka w Polsce. Pierwszą styczność z naszym krajem miał w 2023 roku, gdy przyjechał do Polski w ramach wymiany studenckiej.
Od razu zakochałem się w tym kraju
— powiedział Curcio w rozmowie z medium. Dodał, że wtedy był jedynie na trzy miesiące.
Po powrocie do domu zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby przeprowadzić się tutaj na stałe. Około roku później wróciłem na staż, a ostatecznie znalazłem pracę na pełen etat, co pozwoliło mi zostać. Naprawdę zakochałem się w Warszawie i stylu życia tutaj - dlatego nadal mieszkam dziś w Polsce
— zdradził Onetowi.
„Stereotypowe wyobrażenie”
Influencer został dopytany o swoje wrażenie związane z Polską. Co go zaskoczył w kraju nad Wisłą?
Przed przyjazdem do Polski, jak wielu Włochów, miałem dość stereotypowe wyobrażenie o tym kraju. Myślałem, że to raczej słabo rozwinięte, „postsowieckie miejsce”. Niestety takie postrzeganie wciąż jest we Włoszech dość powszechne
— wyjaśnił Curcio.
Dodał, że po przyjeździe do Polski, momentalnie zmienił zdanie, a nasz kraj okazał się o wiele nowocześniejszy, niż się spodziewał.
Naprawdę zaskoczył mnie poziom bezpieczeństwa, czystości i liczba dostępnych możliwości — szczególnie w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam. Ogólnie moje doświadczenia są bardzo pozytywne
— wskazał w rozmowie z Onetem.
Polska komunikacja
Twórca internetowy został dopytany o jedną z relacji, którą stworzył w polskim pociągu.
Zrobiłem o tym film, pokazując, jak spokojne i ciche są pociągi w Polsce. To coś, co jest dość rzadkie we Włoszech
— wytłumaczył Włoch.
Dodał, że podróż w polskich pociągach przypomina „niemal relaksujące doświadczenie”. Porównał również pociągi w Polsce i Japonii (wstawił nagranie z obu), zaznaczając, że Tokio dysponuje sławnymi na całym świecie składami, ale to te polskie wydają mu się nowocześniejsze.
Następnie na tapet wzięto zostało warszawskie metro (również zostało ocenione w jednym z materiałów Włocha). Curcio wskazał, że na tle wielu europejskich stolic, Warszawa wypada pod tym względem bardzo dobrze - metro w stolicy jest czyste, bezpieczne i zadbane.
„Zdecydowanie widzę siebie w Polsce”
Podczas wywiadu został zapytany, czy tęskni za czymś czego nie ma w Polsce i czy coś mu w naszym kraju przeszkadza?
Na ten moment nie ma niczego, za czym naprawdę tęsknię, poza oczywiście rodziną, bliskimi i przyjaciółmi we Włoszech. Jednocześnie czuję, że Polska — a szczególnie Warszawa — dała mi więcej, niż mogłem się spodziewać
— odpowiedział.
Na pytanie o plany na przyszłość, odpowiedział rzeczowo.
Zdecydowanie widzę siebie w Polsce — szczególnie w Warszawie — przez najbliższe 10-15 lat. Czuję się tu dobrze, zbudowałem swoje życie i jest to miejsce, w którym naprawdę czuję się komfortowo i szczęśliwie. Uważam też, że to świetne środowisko do rozwoju, budowania stabilnej przyszłości i założenia rodziny. Tak więc szczerze mówiąc — widzę tutaj swoją przyszłość
— skwitował.
xyz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/759351-influencer-z-wloch-zachwycony-widze-siebie-w-polsce
