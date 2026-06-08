Ważna decyzja ws. obywatela Zimbabwe, który brutalnie zaatakował Polaka!

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autor: Fratria
autor: Fratria

31 maja obywatel Zimbabwe w centrum Lublina w bardzo groźny sposób zaatakował pana Grzegorza - uderzył go w głowę szklanką z piwem. W wyniku ataku Polak trafił do szpitala, zaś obywatel Zimbabwe do izby wytrzeźwień. „Dziennik Wschodni” podał dziś, że Zimbabwejczyk został wydalony z Polski.

Z informacji na temat 41-letniego obywatela Zimbabwe, które podała Wirtualna Polska, wynika, iż wspomniany mężczyzna nie mieszkał na co dzień w Lublinie, tylkow Warszawie. Mężczyzna jest DJ-em i przybył do stolicy Polski przybył na Africa Day Festival.

Relacja pana Grzegorza

Zaatakowany pan Grzegorz relacjonował na antenie Telewizji wPolsce24, jak przebiegała cała sytuacja. Wszystko zaczęło się od sprzeczki w pubie, po czym obywatel Zimbabwe odszedł, ale później wrócił do Polaka trzymając szklankę z piwem w ręce.

Podszedł do mnie i z agresją taką, jaką też wyrażał poprzednio, zapytał się, czy mam problem. Krótko odpowiedziałem, że on ma problem. Chciałem uniknąć dalszej interakcji, po czym lekko odwróciłem się od niego i poczułem mocne uderzenie w tył głowy, schyliłem się, łapiąc się za tył głowy

— mówił pan Grzegorz. Później poczuł jeszcze jedno uderzenie.

Oddalając się od niego zobaczyłem, że wszystko mam mokre. Puściłem ręce, zobaczyłem kałuże krwi pod sobą. W tym czasie widziałem, że już tego człowieka tam na miejscu nie było

— relacjonował.

Byli tylko moi znajomi, którzy od razu zajęli się mną i i tą raną. W wyniku tego uderzenia została mi rozcięta głowa. W rozmowie z jednym z chirurgów na SOR-ze dowiedziałem się, że tak jak długo pracuje ten chirurg, czyli 20 lat, tak głębokiej rany, rozległej rany w głowie tej części głowy nie widział

— wyznał pan Grzegorz.

Deportacja obywatela Zimbabwe

Mimo dramatycznego przebiegu sytuacji, początkowo cudzoziemiec został zwolniony z aresztu, a sprawa została zakwalifikowana jako „lekki uszczerbek na zdrowiu”. Teraz okazuje się - zgodnie z informacjami „Dziennika Wschodniego” - że obywatel Zimbabwe jednak został deportowany z Polski.

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tkwl/dziennikwschodni.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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