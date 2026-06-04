„To mogło skończyć się równie dobrze śmiercią. Tego typu atak powinien skończyć się aresztowaniem obywatela Zimbabwe” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera.
Pan Grzegorz skończył z rozciętą szyją, dwie godziny spędził w szpitalu na zszywaniu rany i prawdopodobnie ma uszkodzony kręgosłup — mimo to podejrzany migrant z Afryki został zwolniony, a jego czyn został zakwalifikowany jako „lekki uszczerbek na zdrowiu”. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera.
Jestem z tym panem w bezpośrednim kontakcie. Rozmawiałem z nim kilkanaście godzin po interwencji na SOR-ze, gdzie rzeczywiście ta rana wygląda strasznie poważnie. To będzie rana już na całe życie, ale przecież to mogło skończyć się równie dobrze śmiercią…
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