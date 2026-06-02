W centrum Lublina w jednym z lokali doszło do awantury z udziałem Polaka i obywatela Zimbabwe. Obcokrajowiec uderzył mężczyznę w głowę szklaną z piwem. Poszkodowany Polak trafił do szpitala, a obywatel Zimbabwe do izby wytrzeźwień.
Zdarzenie miało miejsce w niedzielę w centrum Lublina. Około godziny 2:30 w jednym z lokali doszło do awantury dwóch mężczyzn. Zaczęło się od odepchnięcia przez pochodzącego z Afryki stojącego przy barze Polaka. Między mężczyznami doszło do słownej utarczki i wydawało się, że na tym się zakończy. Chwilę później obywatel Zimbabwe jednak wrócił i uderzył Polaka w głowę trzymaną w ręku szklanką z piwem.
Napastnik był agresywny. Na szczęście szklanka trafiła w tył głowy, a nie w twarz czy w szyje. U zaatakowanego pojawiło się silne krwawienie
— relacjonuje w rozmowie z portalem lublin112.pl świadek.
Napastnika zatrzymali pracownicy ochrony i przekazali go przybyłym na miejsce policjantom. 41-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu, więc najpierw trafił do izby wytrzeźwień. Poszkodowany Polak trafił do szpitala, gdzie konieczne było zalożenie szwów na rozległej ranie.
kk/X/lublin112.pl
