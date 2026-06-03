Ilu Ukraińców ze statusem ochrony czasowej jest w Polsce?

W kwietniu obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce było 971 255. W UE najwięcej jest ich w Niemczech - 1 274 955 - wynika z danych Eurostat.
W kwietniu br. liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce wzrosła do 971 255, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiła 961 405.
Według Eurostat w marcu blisko 4,33 mln obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy, posiadało w UE status ochrony czasowej.
W porównaniu z grudniem 2025 r. liczba ta zmalała o ponad 23 tys. Natomiast porównując dane miesiąc do miesiąca - to w styczniu br. liczba osób wzrosła o 22 970, w lutym o kolejne 22 965 osób, aby w marcu spaść w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 68 980 osób - wynika z danych Eurostat.
Sytuacja w UE
Spośród 27 krajów UE, dla których dostępne są dane, w okresie od grudnia 2025 r. do kwietnia br. w 21 państwach wzrosła liczba osób objętych ochroną czasową, w tym najwięcej w Niemczech - 29 040, Hiszpanii - 9 925 i Rumunii - 8 490. W tym samym czasie w Polsce odnotowano wzrost o 2015 osób. Z kolei największy spadek odnotowano we Włoszech - 19 745; Finlandii - 6 960; Austrii - 4 370 i Szwecji - 3 980.
W marcu br. największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy w UE przebywała w Niemczech - 1 274 955 osób. W Polsce w tym samym czasie odnotowano 961 405 osób, a w Czechach 379 820.
W przeliczeniu na 1000 osób cudzoziemców ze statusem ochrony czasowej w marcu w UE było 9,61 osoby. W tym samym czasie w Polsce to 26,34, podczas gdy w Niemczech 15,25, w Hiszpanii 5,35, a w Rumunii 10,91 - wynika z danych Eurostat opublikowanych 6 maja br.
Więcej od Polski miały Czechy (34,82), zajmując pierwsze miejsce w UE. Mniej od Polski miała Słowacja (26,25), zajmując tym samym trzecie w miejsce w UE.
W kwietniu br. największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy w UE była w Niemczech - 1 274 660 osób. W Polsce w tym samym czasie odnotowano 971 255 osób, w Czechach 384 435, a w Słowacji 143 855. Po Polsce i Czechach kolejne pozycje zajmują: Hiszpania (265 105) i Rumunia (210 355).
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Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761734-ilu-ukraincow-ze-statusem-ochrony-czasowej-jest-w-polsce
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