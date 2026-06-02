Koniec pobłażliwości! Bosak z konkretami, jak ukarać Ukraińców

Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenski o tym, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię „Bohaterów UPA”, wywołała powszechne oburzenie w Polsce. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji na antenie RMF FM zaproponował, jak wywrzeć nacisk na Ukraińców, by zaczęli z szacunkiem odnosić się do Polaków i przestali gloryfikować zbrodniarzy.
Krzysztof Bosak opowiedział się jako zwolennik tego, by zablokować przepływ pomocy dla Ukrainy.
To jest postulat oparty na optymizmie zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium
— zaznaczył Bosak.
Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego, że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy
— dodał.
Przejście do konkretów
Krzysztof Bosak poparł inicjatywę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, ale podkreślił, iż to nie wystarczy.
Uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej konkretnych, które po prostu będą skutecznie oddziaływać
— zaznaczył.
W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji. (…) Przestać płacić za Starlinki, wycofać się z systemów, w które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to Platforma, tzn. wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy (…) wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy naszego państwa
— dodał.
Czytaj także
tkwl/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761722-koniec-poblazliwosci-bosak-z-konkretami-jak-ukarac-ukraincow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.