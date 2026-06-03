Złoto NBP. Polska wskoczyła do pierwszej dziesiątki

„Narodowy Bank Polski posiada obecnie ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł. Polska jest w dziesiątce państw o największych zasobach tego kruszcu” - poinformował prezes banku centralnego prof. Adam Glapiński. Dodał, że niezrealizowany zysk na tym surowcu to ok. 153 mld zł.
Z przedstawionej przez preesa NBP prof. Adama Glapińskiego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.
To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota
— powiedział dziś prof. Glapiński. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.
153,2 mld zł
Wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł.
Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota
— przekazał prezes Glapiński.
Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/761799-zloto-nbp-polska-wskoczyla-do-pierwszej-dziesiatki
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