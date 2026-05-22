Wiadomo, ile złota Narodowy Bank Polski kupił w kwietniu!

Na koniec kwietnia w posiadaniu NBP było ok. 595 ton złota o wartości przeszło 322 mld zł – wynika z opublikowanych dziś danych polskiego banku centralnego. Oznacza to, że w kwietniu NBP kupił ok. 14 ton złota.
Na koniec kwietnia w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego było ponad 19,15 mln uncji złota, czyli ok. 595 ton – wynika z danych opublikowanych przez bank centralny w czwartek. W stosunku do końca marca zasoby złota należące do NBP wzrosły o ponad 450 tys. uncji, czyli o ok. 14 ton.
Wartość złota należącego do NBP wyniosła 322 mld zł (albo przeszło 75,7 mld euro lub prawie 88,4 mld dolarów).
O tym, że NBP na koniec kwietnia miał 595 ton złota mówił na początku maja prezes NBP prof. Adam Glapiński. Zgodne z uchwałą zarządu banku centralnego, NBP ma zwiększyć zasoby złota do 700 ton.
PAP/tt
