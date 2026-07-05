Katastrofa na drodze. Zginęło 12 osób, policja odnalazła sprawcę

  • Świat
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Miejsce tragedii / autor: Policja obwodu mikołajowskiego
Miejsce tragedii / autor: Policja obwodu mikołajowskiego

Policja odnalazła kierowcę samochodu osobowego, który spowodował poważny wypadek z udziałem minibusa i ciężarówki w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy. W wypadku zginęło w sobotę 12 osób, a sześć odniosło obrażenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano na drodze międzynarodowej M-14 między wsiami Krasne i Neczajane.

Według informacji podanych w sobotę przez policję kierowca samochodu marki Nissan z nieustalonego na razie powodu wjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący nim minibus Mercedes, chcąc uniknąć kolizji, gwałtownie skręcił, przewrócił się i zderzył z ciężarówką. Kierowca Nissana uciekł z miejsca wypadku.

Zginęło 12 osób

W wyniku zdarzenia 49-letni kierowca oraz ośmiu pasażerów minibusa zginęło na miejscu.

Do szpitala przewieziono dziewięć osób, w tym kierowcę ciężarówki oraz pasażerów minibusa w wieku od 15 do 67 lat. Tam trzy osoby zmarły.

Policja wszczęła poszukiwania sprawcy wypadku, informując o sprawie patrole w całym regionie. Zaznaczyła, że trwa dochodzenie w sprawie karnej wszczętej w związku z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które spowodowało śmierć wielu osób.

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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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