Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły dziś nad ranem w wypadku samochodowym w Postolinie na Pomorzu. Ranny kierowca trafił do szpitala.
Oficer prasowy sztumskiej policji asp. szt. Karolina Kosmowska przekazała PAP, że do wypadku doszło dziś przed godz. 5 na drodze gminnej w miejscowości Postolin.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letni kierowca BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, po czym auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny
— poinformowała Kosmowska.
Zginęły cztery osoby
Jak dodała, w wyniku wypadku cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Wśród ofiar jest 12-letnia dziewczynka. Kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764152-tragiczny-poranek-na-pomorzu-12latka-jedna-z-ofiar-dachowania
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