Tragiczny poranek na Pomorzu! 12‑latka jedną z czterech ofiar dachowania BMW

  • Kraj
  • opublikowano:
Cztery osoby zgięły w wypadku samochodowym w Postolinie / autor: Fratria/KPP Sztum
Cztery osoby zgięły w wypadku samochodowym w Postolinie / autor: Fratria/KPP Sztum

Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły dziś nad ranem w wypadku samochodowym w Postolinie na Pomorzu. Ranny kierowca trafił do szpitala.

Oficer prasowy sztumskiej policji asp. szt. Karolina Kosmowska przekazała PAP, że do wypadku doszło dziś przed godz. 5 na drodze gminnej w miejscowości Postolin.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letni kierowca BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, po czym auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny

— poinformowała Kosmowska.

Zginęły cztery osoby

Jak dodała, w wyniku wypadku cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Wśród ofiar jest 12-letnia dziewczynka. Kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku.

Czytaj także

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych