Ukrainki wyłudzały świadczenia wojenne. „Zakończyć wypłaty”

Czechy żyją sprawą wyłudzeń świadczeń humanitarnych wypłacane w związku z wojną na Ukrainie. Niektórzy politycy rządzącej koalicji chcą zakończenia wypłat tego typu wsparcia. - Od czasu objęcia władzy przez rząd, w skład którego wchodzi również SPD, karzemy coraz więcej ukraińskich oszustów wyłudzających od nas pieniądze – mówi Tomio Okamura, przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej i lider SPD.
O najnowszej tego typu sprawie informuje portal novinky.cz. Cztery Ukrainki wielokrotnie pobierały czeskie świadczenia humanitarne przysługujące uchodźcom wojennym, choć faktycznie mieszkały we własnym kraju a do Czech przyjeżdżały tylko po pieniądze. Urząd Pracy w Kraju Południowoczeskim wypłacił im łącznie 650 tysięcy koron (około 115 tys. złotych).
Zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej
W końcu urzędnicy zaczęli coś podejrzewać i zawiadomili policję.
Kobiety wielokrotnie deklarowały swój pobyt na terytorium Republiki Czeskiej, za każdym razem działając z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej. W toku dochodzenia policjanci ustalili, że ich pobyt był jedynie fikcyjny. W rzeczywistości przebywały one w sposób udokumentowany poza granicami naszego kraju, z wyjątkiem okresów niezbędnych do załatwienia wizy ochrony czasowej
— mówi cytowany przez novinky.cz rzecznik policji Milan Bajcura.
Wszystkim czterem kobietom postawiono zarzuty oszustwa. Grozi za to do trzech lat więzienia.
300 podobnych spraw
Według czeskich mediów do połowy maja br. wykryto niemal 300 podobnych spraw a łączne straty dla tamtejszego budżetu wynoszą 18 mln koron (3,2 mln złotych).
Od czasu objęcia władzy przez rząd, w skład którego wchodzi również SPD, karzemy coraz więcej ukraińskich oszustów wyłudzających od nas pieniądze. W rządzie naciskamy na zakończenie wszystkich wypłat dla Ukraińców oraz na zaprzestanie przyznawania tzw. ochrony czasowej
— napisał na X Tomio Okamura, przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej i lider SPD.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764051-ukrainki-wyludzaly-swiadczenia-wojenne-zakonczyc-wyplaty
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.