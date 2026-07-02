Obudził się z nietoperzem na twarzy. 11-latek nie żyje

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/JerOme82
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/JerOme82

Chłopiec spędzał wakacje w kanadyjskim Ontario, podczas gdy jeden niepozorny gest — strzepnięcie nietoperza z twarzy — uruchomił dramat, którego nikt z jego rodziny nie potrafił przewidzieć. Niewinna sytuacja, pozbawiona jakichkolwiek widocznych obrażeń, przerodziła się w koszmar, który zakończył się śmiercią 11‑latka.

Do zdarzenia doszło latem 2024 roku, gdy rodzina wypoczywała w domku letniskowym w Ontario. Jak wynika z raportu opublikowanego w Canadian Medical Association Journal, na który powołuje się BBC, chłopiec strzepnął z twarzy nietoperza, który nagle na niego spadł.

Ojciec, chcąc szybko zażegnać sytuację, złapał zwierzę do garnka i wypuścił je na zewnątrz. Nic nie wskazywało na to, że kontakt mógł być groźny — na skórze dziecka nie było żadnych ran, zadrapań ani śladów ugryzienia.

Drętwienie i obrzęk twarzy

Rodzice nie zgłosili się od razu po pomoc medyczną. Dopiero po niemal trzech tygodniach (19 dniach) u chłopca zaczęły pojawiać się niepokojące symptomy: drętwienie i obrzęk twarzy. Lekarze przez wiele dni próbowali ustalić przyczynę pogarszającego się stanu zdrowia. Objawy były niespecyficzne, a ich rozwój — gwałtowny.

Dopiero specjaliści z Wydziału Pediatrii i Zdrowia Dziecka Uniwersytetu Manitoby zaczęli podejrzewać najgorsze: wściekliznę, chorobę, która w momencie wystąpienia objawów jest praktycznie nieuleczalna.

Kilka dni później badania potwierdziły dramatyczne przypuszczenia. Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności zidentyfikowała wariant wirusa wścieklizny typowy dla nietoperzy. Od tego momentu lekarze mogli już tylko próbować ratować chłopca, choć wiedzieli, że szanse są minimalne. 11‑latek zmarł 17 dni po przyjęciu do szpitala.

BBC przypomina, że każdy bezpośredni kontakt człowieka z nietoperzem — nawet bez widocznych ran — jest wskazaniem do natychmiastowej profilaktyki poekspozycyjnej przeciwko wściekliźnie. To jedyna skuteczna metoda zapobiegania chorobie, która po wystąpieniu objawów kończy się niemal zawsze śmiercią.

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BBC/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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