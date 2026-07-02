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Piekło nad Kijowem! Zełenski pilnie wraca do kraju. Poderwano polskie lotnictwo

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Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu, zdj. ilustracyjne / autor: PAP/Mykola Kalyeniak
Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu, zdj. ilustracyjne / autor: PAP/Mykola Kalyeniak

Siły rosyjskie dokonały w nocy ze środy na czwartek zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów uderzając m. in. w budynki mieszkalne - poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Co najmniej dziewięć osób zginęło, ranne są co najmniej 34 osoby. Dowództwo Operacyjne RSZ informowało, że w nocy zostało poderwane do lotu polskie i sojusznicze lotnictwo.

Jak przekazał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W płomieniach stanął dach hotelu usytuowanego przy Bulwarze Szewczenki w centrum miasta.

W kolejnym wpisie Kliczko poinformował, że Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi a łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach Dniepru

Na zdjęciach umieszczonych na portalach społecznościowych widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.

9 osób nie żyje

Rano szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy zginęło co najmniej dziewięć osób, a ranne są co najmniej 34 osoby.

Wiadomo o dziewięciu potwierdzonych zabitych, sprawdzana jest informacja o kilku dodatkowych osobach, ale prace w miejscu (uderzeń rosyjskich pocisków – PAP) trwają. Potwierdzono także informacje o 34 rannych, w tym co najmniej jednym dziecku

— napisał w komunikatorze Telegram.

Tkaczenko poinformował, że w następstwie ataku zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach Kijowa.

Są bardzo duże, bezpośrednie trafienia w budynki mieszkalne, gdzie spod gruzów, niestety, wydobywani są m.in. zabici. Kijowianie, nie ignorujcie alarmów. Rosjanie celowo uderzają właśnie w budynki mieszkalne. Ta noc znowu pokazała ich terrorystyczną naturę

— podkreślił.

Poderwano polskie i sojusznicze samoloty

Dowództwo Operacyjne RSZ informowało, że w nocy zostało poderwane do lotu polskie i sojusznicze lotnictwo. Jak czytamy, w związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy, „zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.

Wczesnym rankiem Dowództwo wydało kolejny komunikat o zakończeniu działań polskiego lotnictwa i powrocie wojskowych systemów do standardowej działalności.

Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP

— podkreślono.

DORSZ podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Francuzom, których samoloty wspierały w nocnej misji polskie Siły Powietrzne.

Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej

— dodało Dowództwo.

Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

— czytamy w komunikacie.

olnk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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