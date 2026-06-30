Czesi idą za przykładem Nawrockiego! Jest pomysł ws. Zełenskiego

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Prezydent Karol Nawrocki oraz Wołodymyr Zełenski w Warszawie / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Prezydent Karol Nawrocki oraz Wołodymyr Zełenski w Warszawie / autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Współrządzący w Czechach ruch „Wolność i Demokracja Bezpośrednia” (SPD) chce odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego odznaczenia — Orderu Białego Lwa, powiedział we wtorek poseł ruchu Jindrzich Rajchl. Wzorem dla niego jest decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Rajchl zapowiedział, że jego klub poselski SPD będzie dążyć do tego, aby cała Izba Poselska zaapelowała w tej sprawie do czeskiego prezydenta Petra Pavla. Ugrupowanie chce poruszyć tę kwestię na posiedzeniu rady koalicyjnej — poinformował Rajchl.

Nie możemy milczeć, gdy nasz najwyższy order państwowy posiada osoba, która nazywa jednostki wojskowe imionami nazistowskich potworów

— powiedział poseł SPD i dodał, że UPA miała na sumieniu dziesiątki tysięcy Polaków, Żydów i Czechów.

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UPA mordowała Czechów

Jego zdaniem, jednostki UPA mordowały obywateli Czechosłowacji do roku 1947, gdy definitywnie pokonali je czechosłowaccy żołnierze w ramach tak zwanej Akcji „B”, stwierdził Rajchl i dodał, że litera „B” oznaczała Banderowców. Podkreślił, że decyzja o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego spotkała się w Polsce z konsensusem politycznym. Jego zdaniem zgodzili się z tym wszyscy.

Absolutnie wszyscy. Koalicja. Opozycja. Lech Wałęsa. Wszyscy, całkiem wszyscy

— powiedział i dodał, że liczy na podobną reakcję w Czechach. Media zwróciły uwagę, że ustawa przewiduje odebranie odznaczenia tylko w przypadku prawomocnego wyroku sądu.

Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku od prezydenta Czech Milosza Zemana. Decyzję uzasadniono męstwem i odwagą, z jaką Zełenski odrzucił amerykańską propozycję udzielenia bezpiecznego schronienia i pozostał w Kijowie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

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xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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