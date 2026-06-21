Magyar szykuje kolejną czystkę! "Marionetki Orbana"

  • Świat
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Peter Magyar / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Peter Magyar / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Rząd Węgier przedstawi jutro parlamentowi projekt ustawy powołującej Krajowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia, a także nowelizację konstytucji, która zakończy kadencję „marionetek” byłego premiera Viktora Orbana - ogłosił dziś w mediach społecznościowych obecny premier Peter Magyar.

Krajowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia ma zgodnie z zapowiedziami koordynować dochodzenia w sprawach finansowych, skupiając się na weryfikacji podejrzanych transakcji dotyczących nieruchomości, badaniu lukratywnych umów koncesyjnych oraz wstecznym audytowaniu wszystkich zamówień publicznych o wartości przekraczającej 32 mln dolarów.

Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Tamasa Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich „marionetkami Orbana”. Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.

Kiedy kończy się kadencja Tamasa Sulyoka?

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii Orbana - może potrwać do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

W niedzielnym wpisie premier zaznaczył, że zwróci się do rządu i grupy parlamentarnej Tiszy o poparcie możliwie najostrzejszych wersji propozycji.

Oczywiście, po kilku dniach konsultacji społecznych propozycje te mogą zostać jeszcze bardziej zaostrzone

— podkreślił Magyar.

PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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