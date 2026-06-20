Premier Włoch Giorgia Meloni w ostrych słowach odpowiedziała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na jego kolejny atak i twierdzenia, że chce przyjaźni z nim, by poprawić swoje notowania. Szefowa rządu poradziła mu, by zajął się swomi i dodała, że jej popularność nie jest jego sprawą.
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„Moja popularność to nie jest twoja sprawa”
We wpisie po angielsku na portalu społecznościowym premier zaznaczyła:
Prezydencie Trump, te stałe, niesprowokowane ataki są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoją przyjaciółką na pewno mi nie pomogło ani nie zależy ona od moich relacji z tobą. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony narodowego interesu Włoch i właśnie to zawsze robiłam.
Następnie Meloni napisała:
Właśnie to robiłam, jeśli chodzi o amerykańskie bazy wojskowe we Włoszech. Ich wykorzystanie jest zarządzane na mocy porozumień, które zawsze szanowaliśmy i które nie mogą być naruszane tak długo, jak jestem premierem.
Włochy pozostają suwerennym krajem. W każdym razie moja popularność to nie jest twoja sprawa. Sugeruję, byś zajął się swoją
— zakończyła włoska premier.
Zaczepki Trumpa
Jej wpis jest reakcją na sobotnie słowa Donalda Trumpa, który na swojej platformie społecznościowej Truth Social napisał:
Premier Włoch Giorgia Meloni w kółko prosiła mnie o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji. Słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność, prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej (ale NATO też tak robiło!).
Prezydent wypomniał szefowej włoskiego rządu, że nie pozwoliła siłom USA korzystać z „pasów startowych” do ataków na Iran, mimo że „Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych »tak zwanych« sojuszników NATO”.
„Nie, dziękuję!”
Strona włoska odmówiła w kwietniu amerykańskiemu lotnictwu skorzystania z bazy Sigonella na Sycylii tłumacząc, że wymaga to zgody rządu w porozumieniu z parlamentem.
Teraz, po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce (Meloni - PAP) ponownie się zaprzyjaźnić, aby zwiększyć swoje poparcie. Nie, dziękuję!!!
— zakończył swój wpis Trump.
W piątek w wywiadzie dla włoskiej telewizji La7 prezydent USA stwierdził, że Meloni „błagała” go o zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji, dodając, że „było mu jej żal”.
Wypowiedź ta wywołała kryzys w stosunkach USA z Włochami. Meloni zarzuciła Trumpowi, że zmyślił całą historię, a jej rząd odwołał planowane od dawna forum biznesowe w Miami, w którym mieli wziąć udział minister spraw zagranicznych Antonio Tajani i sekretarz stanu USA Marco Rubio. Politycy z różnych opcji politycznych we Włoszech, a także prezydent Sergio Mattarella, wyrazili solidarność z szefową rządu.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763142-mocna-riposta-tak-meloni-odpowiedziala-trumpowi
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