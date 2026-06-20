Trump znów dogryza Meloni

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie chce, aby premier Włoch Giorgia Meloni była jego fanką, „bo nie było jej” ani reszty NATO, gdy potrzebna była pomoc z cieśniną Ormuz.
Była (moją) dużą fanką
— powiedział o Meloni Trump.
Ale nie chcę, żeby była moją fanką, bo nie było jej, razem z grupą NATO, gdy chodziło o cieśninę
— dodał, odnosząc się do cieśniny Ormuz, którą Iran zablokował po wybuchu wojny z USA i Izraelem.
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Krytyka Trumpa
Prezydent USA wielokrotnie krytykował kraje NATO, skarżąc się, że nie udzieliły USA wystarczającego wsparcia w wojnie.
To także kolejne krytyczne słowa Trumpa pod adresem szefowej rządu Włoch. W wywiadzie dla włoskiej telewizji La7 prezydent powiedział o Meloni: „Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal.”
Wypowiedź wywołała we Włoszech falę oburzenia, a szef MSZ tego kraju, wicepremier Antonio Tajani, odwołał w piątek wizytę w Stanach Zjednoczonych.
Reagując na krytykę Trumpa, Meloni napisała: „Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy”.
Napięte relacje
W minionych tygodniach relacje między tymi przywódcami były napięte. Prezydent USA już wcześniej, w kwietniu, publicznie zarzucał włoskiej premier brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że „jest bardzo inna niż myślał” i wyrażając rozczarowanie jej postawą.
Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się
— mówił.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763080-trump-znow-dogryza-meloni
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