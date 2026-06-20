Trump znów dogryza Meloni

  • Świat
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Trump atakuje Meloni / autor: EPA/Aaron Schwartz via CNP / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Trump atakuje Meloni / autor: EPA/Aaron Schwartz via CNP / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie chce, aby premier Włoch Giorgia Meloni była jego fanką, „bo nie było jej” ani reszty NATO, gdy potrzebna była pomoc z cieśniną Ormuz.

Była (moją) dużą fanką

— powiedział o Meloni Trump.

Ale nie chcę, żeby była moją fanką, bo nie było jej, razem z grupą NATO, gdy chodziło o cieśninę

— dodał, odnosząc się do cieśniny Ormuz, którą Iran zablokował po wybuchu wojny z USA i Izraelem.

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Krytyka Trumpa

Prezydent USA wielokrotnie krytykował kraje NATO, skarżąc się, że nie udzieliły USA wystarczającego wsparcia w wojnie.

To także kolejne krytyczne słowa Trumpa pod adresem szefowej rządu Włoch. W wywiadzie dla włoskiej telewizji La7 prezydent powiedział o Meloni: „Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal.”

Wypowiedź wywołała we Włoszech falę oburzenia, a szef MSZ tego kraju, wicepremier Antonio Tajani, odwołał w piątek wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Reagując na krytykę Trumpa, Meloni napisała: „Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy”.

Napięte relacje

W minionych tygodniach relacje między tymi przywódcami były napięte. Prezydent USA już wcześniej, w kwietniu, publicznie zarzucał włoskiej premier brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że „jest bardzo inna niż myślał” i wyrażając rozczarowanie jej postawą.

Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się

— mówił.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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