Żona premiera Hiszpanii stanie przed sądem. Poważne zarzuty!

  • Świat
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Pedro Sanchez (trzeci od lewej) i Begona Gomez (czwarta od lewej) / autor: wikimedia commons: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.en/autor: Marta Jara / eldiario.es/źródło: Pedro Sánchez se impone al PSOE del pasado
Pedro Sanchez (trzeci od lewej) i Begona Gomez (czwarta od lewej) / autor: wikimedia commons: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.en/autor: Marta Jara / eldiario.es/źródło: Pedro Sánchez se impone al PSOE del pasado

Begona Gomez, żona premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, stanie przed sądem w związku z zarzutami o korupcję – wynika z dzisiejszego postanowienia sędziego Juana Carlosa Peinado, cytowanego przez agencję Europa Press

Lista zarzutów

W połowie kwietnia Peinado przedstawił żonie Sancheza cztery zarzuty: korupcji w biznesie, malwersacji, przywłaszczenia mienia oraz nadużywania wpływów w związku z jej katedrą na stołecznym Uniwersytecie Complutense.

Teraz sędzia wydał postanowienie o otwarciu rozprawy głównej (juicio oral) przeciwko Gomez, jej asystentce Cristinie Alvarez oraz przedsiębiorcy Juanowi Carlosowi Barrabesowi. Ponadto zakazał Gomez opuszczania kraju i zobowiązał ją do zgłaszania się w sądzie dwa razy w miesiącu.

Socjaliści mówią o sprawiedliwości

Sprawę przeciwko żonie Sancheza wszczęły ugrupowania prawicowe, w tym konserwatywna i katolicka organizacja HazteOir.

Premier wielokrotnie podkreślał, że jego żona jest niewinna, wyrażając przekonanie, że „sprawiedliwości z czasem stanie się zadość”. Rząd i Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) skrytykowały decyzję sędziego Peinado.

Dziś jest fatalny dzień dla tych, którzy wierzą w sprawiedliwość. Mimo wszystko nadal w nią wierzę i wiem, że rozsądek i prawda w końcu przeważą

— napisał na platformie X minister sprawiedliwości Felix Bolanos.

Coraz szersze śledztwo

Jak poinformował portal publicznego nadawcy hiszpańskiego RTVE, źródła rządowe uważają, że decyzja w sprawie Gomez „potwierdza prześladowanie, obsesję sędziego, który prowadził postępowanie przygotowawcze pozbawione jakiegokolwiek sensu prawnego i kierujące się wyłącznie motywami politycznymi”.

To nie jedyne oskarżenie o korupcję w najbliższym otoczeniu Sancheza. Trwa postępowanie wobec jego byłych najbliższych współpracowników, zamieszanych w tzw. aferę Koldo w związku z nieprawidłowościami przy zamówieniach publicznych.

W ostatnich tygodniach śledztwem objęty został również sojusznik Sancheza, były premier Jose Luis Rodriguez Zapatero w związku z zarzutami o handel wpływami, udział w organizacji przestępczej oraz fałszowanie dokumentów.

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sc/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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