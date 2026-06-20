Żona premiera Hiszpanii stanie przed sądem. Poważne zarzuty!

Begona Gomez, żona premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, stanie przed sądem w związku z zarzutami o korupcję – wynika z dzisiejszego postanowienia sędziego Juana Carlosa Peinado, cytowanego przez agencję Europa Press
Lista zarzutów
W połowie kwietnia Peinado przedstawił żonie Sancheza cztery zarzuty: korupcji w biznesie, malwersacji, przywłaszczenia mienia oraz nadużywania wpływów w związku z jej katedrą na stołecznym Uniwersytecie Complutense.
Teraz sędzia wydał postanowienie o otwarciu rozprawy głównej (juicio oral) przeciwko Gomez, jej asystentce Cristinie Alvarez oraz przedsiębiorcy Juanowi Carlosowi Barrabesowi. Ponadto zakazał Gomez opuszczania kraju i zobowiązał ją do zgłaszania się w sądzie dwa razy w miesiącu.
Socjaliści mówią o sprawiedliwości
Sprawę przeciwko żonie Sancheza wszczęły ugrupowania prawicowe, w tym konserwatywna i katolicka organizacja HazteOir.
Premier wielokrotnie podkreślał, że jego żona jest niewinna, wyrażając przekonanie, że „sprawiedliwości z czasem stanie się zadość”. Rząd i Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) skrytykowały decyzję sędziego Peinado.
Dziś jest fatalny dzień dla tych, którzy wierzą w sprawiedliwość. Mimo wszystko nadal w nią wierzę i wiem, że rozsądek i prawda w końcu przeważą
— napisał na platformie X minister sprawiedliwości Felix Bolanos.
Coraz szersze śledztwo
Jak poinformował portal publicznego nadawcy hiszpańskiego RTVE, źródła rządowe uważają, że decyzja w sprawie Gomez „potwierdza prześladowanie, obsesję sędziego, który prowadził postępowanie przygotowawcze pozbawione jakiegokolwiek sensu prawnego i kierujące się wyłącznie motywami politycznymi”.
To nie jedyne oskarżenie o korupcję w najbliższym otoczeniu Sancheza. Trwa postępowanie wobec jego byłych najbliższych współpracowników, zamieszanych w tzw. aferę Koldo w związku z nieprawidłowościami przy zamówieniach publicznych.
W ostatnich tygodniach śledztwem objęty został również sojusznik Sancheza, były premier Jose Luis Rodriguez Zapatero w związku z zarzutami o handel wpływami, udział w organizacji przestępczej oraz fałszowanie dokumentów.
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sc/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763139-zona-premiera-hiszpanii-stanie-przed-sadem-powazne-zarzuty
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