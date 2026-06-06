Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaprzeczył w piątek, by wiedział o spisku mającym na celu zablokowanie śledztw w sprawie korupcji w Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Część działaczy ugrupowania domaga się rezygnacji Sancheza.
Nigdy tego nie popierałem, ani też nigdy nie miałem żadnych informacji na temat czegoś, czego nigdy bym nie tolerował
— powiedział Sanchez, który w piątek przebywał na szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
Chodzi o wywieranie przez członków PSOE, w tym byłą działaczkę Leire Diez, nacisków na organy i przedstawicieli administracji publicznej w celu udaremnienie dochodzeń sądowych dotyczących PSOE lub rządu.
Premier stwierdził, że jego partia jest uczciwa i reaguje stanowczo, a korupcja dotyczy jedynie kilku osób. Zaapelował, by „pozwolić wymiarowi sprawiedliwości wykonywać swoją pracę”.
Wielki korupcyjny skandal
W ostatnich miesiącach wokół współpracowników i rodziny Sancheza wybuchło kilka skandali korupcyjnych. Z zarzutami mierzą się jego brat i żona, a byli najbliżsi współpracownicy trafili do aresztu. W ostatnich tygodniach śledztwem objęty został również były premier z ramienia PSOE i sojusznik Sancheza – Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Sam Sanchez nie jest objęty bezpośrednio żadnym śledztwem. Premier twierdzi, że oskarżenia pod adresem jego rodziny to część kampanii politycznej wymierzonej w jego rząd.
W samej PSOE rośnie opozycja wobec Sancheza. Jak poinformował w piątek portal El Confidencial, około 100 działaczy ugrupowania domaga się ustąpienia premiera ze stanowiska, rozpisania nowych wyborów i odnowy partii.
Sanchez regularnie podkreśla, że nie bierze pod uwagę takiego scenariusza, a wybory odbędą się latem 2027 roku.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762009-premier-hiszpanii-tonie-w-korupcyjnych-skandalach
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