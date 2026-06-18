Niemców ubywa, a imigracja rośnie! Poważny demograficzny sygnał

Po ponad dekadzie niemal nieprzerwanego wzrostu liczby ludności Niemcy zanotowały pierwszy wyraźny sygnał demograficznego hamowania. Choć do kraju nadal napływają migranci, ich liczba okazała się zbyt mała, by zrównoważyć rosnącą przewagę zgonów nad urodzeniami. W 2025 roku populacja cudzoziemców zwiększyła się o prawie 40 tys. osób i osiągnęła 12,4 mln. ludności.
Miliony migrantów nie pomogły
Jak podał portal dw.com, na koniec 2025 roku w Niemczech mieszkało 83,5 mln osób – o 110 tys. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek populacji o 0,1 proc. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden.
Według niemieckich źródeł to pierwszy taki przypadek od 2020 roku, kiedy liczba mieszkańców zmniejszyła się wskutek ograniczeń migracyjnych związanych z pandemią COVID-19. W pozostałych latach, od 2011 roku, liczba ludności systematycznie rosła, często dzięki transferom ogromnych mas migracyjnych. Pod tym względem szczególny sposób dały o sobie znać fale cudzoziemców nadciągających w 2015 roku (1,1 mln osób) i 2022 roku (1,4 mln).
Więcej zgonów niż urodzeń
Za ubiegłoroczny spadek odpowiada przede wszystkim utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. W 2025 roku liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 352 tys. osób.
Choć saldo migracji pozostało dodatnie, wynosząc 235 tys. osób, było ono zbyt niskie, by zrekompensować straty wynikające z sytuacji demograficznej. W efekcie całkowita liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się.
Największe ubytki ludności odnotowano we wschodnich landach. Tam populacja zmniejszyła się o 57 tys. osób, czyli o 0,5 proc. W zachodniej części kraju spadek był znacznie łagodniejszy i wyniósł 68 tys. mieszkańców, co odpowiada 0,1 proc.
Społeczeństwo coraz starsze
Jak czytamy na dw.com, zmiany nie przebiegają jednak równomiernie we wszystkich grupach wiekowych. Jedyną kategorią, która wyraźnie się powiększyła, byli mieszkańcy w wieku od 60 do 79 lat. Ich liczba wzrosła o 358 tys. osób, czyli o 2,8 proc.
Spadki objęły natomiast młodsze pokolenia. Liczba dzieci i młodzieży do 19. roku życia zmniejszyła się o 88 tys. osób, a grupa mieszkańców w wieku od 20 do 59 lat skurczyła się aż o 409 tys.
W rezultacie udział osób powyżej 60. roku życia wzrósł do 31 proc. całej populacji. To o pół punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.
Cudzoziemcy dużo młodsi od niemieckiego społeczeństwa
Dane pokazują wyraźne różnice między strukturą wiekową obywateli Niemiec i cudzoziemców. Wśród obcokrajowców osoby po 60. roku życia stanowią 13,4 proc. populacji, podczas gdy wśród Niemców odsetek ten sięga 34,1 proc.
Z kolei osoby w wieku produkcyjnym, między 20. a 59. rokiem życia, są znacznie liczniej reprezentowane wśród cudzoziemców niż wśród obywateli Niemiec – odpowiednio 67,6 proc. i 47,4 proc.
{links Niemieckie media „pochylają się” nad polską demografią. „Der Spiegel”: „Rząd PiS kocha rodzinę”. O reparacjach jednak cisza
SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762785-niemcow-ubywa-a-imigracja-rosnie-powazny-demograficzny-sygnal
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