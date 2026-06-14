Putin nagle zadzwonił do Trumpa. Co przekazał Kreml?

  • Świat
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Władimir Putin i Donald Trump / autor: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL, PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Władimir Putin i Donald Trump / autor: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL, PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Władimir Putin zadzwonił dziś do prezydenta Donalda Trumpa, aby omówić konflikty na Ukrainie i w Iranie, a także zbliżającą się wizytę wysłanników USA w Rosji - poinformował Kreml.

Rozmowa koncentrowała się przede wszystkim na sytuacji związanej z przygotowywanym memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump powiedział, że porozumienie jest bliskie

— przekazał dziennikarzom doradca Putina, Jurij Uszakow.

Putin wyraził zadowolenie z pojawienia się szans na zakończenie konfliktu między USA a Iranem - podała agencja AFP.

Przedstawiciele Trumpa w Moskwie

Według agencji Reutera, Uszakow oświadczył iż „uzgodniono, że specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy są obecnie ściśle zaangażowani w sprawy Iranu, wkrótce powrócą do Rosji”.

Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kwestią kluczową i że jest gotów świadczyć w tej sprawie swoją pomoc.

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olnk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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