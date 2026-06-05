Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia o zakończeniu wojny i przypisał sobie zasługę „doprowadzenia do tego momentu”. Skomentował w ten sposób propozycję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Pytany o list prezydenta Ukrainy do rosyjskiego przywódcy z propozycją spotkania twarzą w twarz, Trump powiedział, że nie ma nic przeciwko takiemu spotkaniu bez jego udziału.
Niech negocjują. Ja jestem tym, który doprowadził go do tej pozycji i myślę, że to zostanie załatwione
— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Wisconsin.
Ponownie stwierdził, że gdyby on był prezydentem, wojna nigdy by nie wybuchła i podkreślił, że o ile „(prezydent Joe) Biden dawał im (Ukraińcom) wszystko” to teraz Kijów płaci „pełną cenę” za otrzymywaną broń.
Stanowisko Putina
Mimo wyrażanego przez Trumpa optymizmu, Putin wcześniej odrzucił możliwość spotkania z Zełenskim. Putin powiedział, że „nie widzi powodu, by się z nim spotykać” i nie wie dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
Nie widzę sensu w naszym spotkaniu; celem strony ukraińskiej jest powstrzymanie naszej ofensywy, a nam potrzebne są porozumienia
— powiedział w piątek podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.
Nazwał również „niewłaściwym” sam wybrany przez Zełenskiego otwarty sposób komunikacji.
Kijów uznał za możliwe przejście do publicznej dyskusji, a to jest całkowicie niewłaściwe
— uzasadnił Putin odmowę spotkania.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762007-koniec-wojny-na-ukranie-trump-ujawnia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.