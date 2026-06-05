Koniec wojny na Ukranie? Trump ujawnia!

  • Polityka
  • opublikowano:
Koniec wojny na Ukranie? Trump ujawnia! / autor: EPA/SAMUEL CORUM / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Koniec wojny na Ukranie? Trump ujawnia! / autor: EPA/SAMUEL CORUM / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia o zakończeniu wojny i przypisał sobie zasługę „doprowadzenia do tego momentu”. Skomentował w ten sposób propozycję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Pytany o list prezydenta Ukrainy do rosyjskiego przywódcy z propozycją spotkania twarzą w twarz, Trump powiedział, że nie ma nic przeciwko takiemu spotkaniu bez jego udziału.

Niech negocjują. Ja jestem tym, który doprowadził go do tej pozycji i myślę, że to zostanie załatwione

— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Wisconsin.

Ponownie stwierdził, że gdyby on był prezydentem, wojna nigdy by nie wybuchła i podkreślił, że o ile „(prezydent Joe) Biden dawał im (Ukraińcom) wszystko” to teraz Kijów płaci „pełną cenę” za otrzymywaną broń.

Stanowisko Putina

Mimo wyrażanego przez Trumpa optymizmu, Putin wcześniej odrzucił możliwość spotkania z Zełenskim. Putin powiedział, że „nie widzi powodu, by się z nim spotykać” i nie wie dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.

Nie widzę sensu w naszym spotkaniu; celem strony ukraińskiej jest powstrzymanie naszej ofensywy, a nam potrzebne są porozumienia

— powiedział w piątek podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.

Nazwał również „niewłaściwym” sam wybrany przez Zełenskiego otwarty sposób komunikacji.

Kijów uznał za możliwe przejście do publicznej dyskusji, a to jest całkowicie niewłaściwe

— uzasadnił Putin odmowę spotkania.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych