Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on „nie widzi powodu, by się z nim spotykać” i nie wie dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
Putin, który wypowiadał się na dorocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, podkreślił, że wojna z Ukrainą skończy się „bez cienia wątpliwości” dopiero wtedy, gdy Rosja „osiągnie cele, które sobie założyła”.
Czytaj także
Spotkanie
Nawiązując do propozycji spotkania, jaką złożył w liście otwartym Zełenski, dodał, że ma to znaczenie tylko dla strony ukraińskiej, która chce w ten sposób wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
List (Zełenskiego) zawiera pewne raczej nieuprzejme uwagi. Czy to jest sposób na stworzenie warunków do spotkania twarzą w twarz, czy też sposób, by nie zaaranżować spotkania twarzą w twarz? Sądzę, że to drugie
— uznał Putin.
Sprawę porozumień należy pozostawić specjalistom, a gdy wypracują oni rozwiązania, „wtedy można się spotkać” - oznajmił rosyjski dyktator; ocenił też, że źle się stało, iż „Ukraina upubliczniła nasze rozmowy”.
Zaklęcia dla Rosjan
Zwracając się do rosyjskiej armii powiedział: „Pracujcie, bracia”.
Sporo uwagi Putin poświęcił - jak pisze AFP - „minimalizowaniu problemów ekonomicznych Rosji” oraz zapewnieniom, że gospodarka ma się dobrze, rozszerza się grupa partnerów handlowych kraju, który ponadto pozostaje „atrakcyjny dla inwestorów”.
Przyznał, że ukraińskie ataki doprowadziły do pewnych strat gospodarczych, ale jednocześnie zastrzegł, że nie postrzega ich jako ekonomicznego zagrożenia dla Rosji.
Putin ocenił też, że dla USA byłoby korzystne użycie na Alasce rosyjskiej technologii produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Odniósł się do zbyt niskiej globalnej podaży surowców energetycznych w związku z wojną USA z Iranem i powiedział, że Rosja po to należy do kartelu naftowego OPEC+, by „przywrócić równowagę na rynku”.
„Rosyjskie Davos”
Reuters zwraca uwagę, że dzień wcześniej, w rozmowie z zagranicznymi dziennikarzami, Putin stwierdził, że rosyjskie wojska „codziennie czynią postępy” na froncie ukraińskim i podtrzymał swoje „nieugięte” stanowisko w sprawie wojny.
Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu nazywane jest „rosyjskim Davos”. Piątek jest ostatnim dniem konferencji trwającej od środy.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761998-dojdzie-do-spotkania-putina-z-zelenskim
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.