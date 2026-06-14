To musiało zaboleć Putina! Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne i składy ropy naftowej w Rosji spowodował potężne eksplozje i pożary. Uderzenie poszło na południe od Moskwy w zakłady Azot w Nowomoskowsku oraz w magazyny paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie uderzenia oraz poinformował o wstrzymaniu ruchu na sześciu lotniskach w tym kraju. „Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła” - oświadczył Zełenski.
Media ukraińskie podały, powołując się na źródła w Rosji, że drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar. Zaatakowane zostały też składy paliw na północ od stolicy Rosji.
Ukraińskie drony masowo uderzyły też w obwód jarosławski na północ od Moskwy. Zaatakowano przemysłowy magazyn paliwa w Rybińsku, wywołując pożar
— poinformował gubernator regionu. Jak dodał, nie było ofiar w ludziach.
Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.
Uderzyli w zkłady kluczowe do produkcji materiałów wybuchowy
Ataki potwierdził prezydnet Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Są dobre wyniki naszych żołnierzy w realizacji dalekosiężnych sankcji przeciwko ważnym obiektom na terytorium Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy
— napisał szef państwa ukraińskiego w serwisach społecznościowych.
Ponad 700 kilometrów od naszej granicy państwowej – w obwodzie jarosławskim w Rosji żołnierze SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) trafili w obiekt naftowy mający znaczenie dla rezerw państwa-agresora. Żołnierze naszej armii osiągnęli cele w obwodzie tulskim w Rosji – przedsiębiorstwo „Azot”, od którego działalności zależą zdolności do produkcji materiałów wybuchowych
— dodał.
koal/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762631-w-samo-serce-putina-potezne-pozary-w-rosji-zamkniete-lotniska
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