W samo serce Putina! Potężne eksplozje i pożary po ataku na składy paliw w Rosji. Zamknięte lotniska

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To musiało zaboleć Putina! Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne i składy ropy naftowej w Rosji. / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/X
To musiało zaboleć Putina! Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne i składy ropy naftowej w Rosji. / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/X

To musiało zaboleć Putina! Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne i składy ropy naftowej w Rosji spowodował potężne eksplozje i pożary. Uderzenie poszło na południe od Moskwy w zakłady Azot w Nowomoskowsku oraz w magazyny paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie uderzenia oraz poinformował o wstrzymaniu ruchu na sześciu lotniskach w tym kraju. „Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła” - oświadczył Zełenski.

Media ukraińskie podały, powołując się na źródła w Rosji, że drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar. Zaatakowane zostały też składy paliw na północ od stolicy Rosji.

Ukraińskie drony masowo uderzyły też w obwód jarosławski na północ od Moskwy. Zaatakowano przemysłowy magazyn paliwa w Rybińsku, wywołując pożar

— poinformował gubernator regionu. Jak dodał, nie było ofiar w ludziach.

Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Uderzyli w zkłady kluczowe do produkcji materiałów wybuchowy

Ataki potwierdził prezydnet Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Są dobre wyniki naszych żołnierzy w realizacji dalekosiężnych sankcji przeciwko ważnym obiektom na terytorium Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy

— napisał szef państwa ukraińskiego w serwisach społecznościowych.

Ponad 700 kilometrów od naszej granicy państwowej – w obwodzie jarosławskim w Rosji żołnierze SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) trafili w obiekt naftowy mający znaczenie dla rezerw państwa-agresora. Żołnierze naszej armii osiągnęli cele w obwodzie tulskim w Rosji – przedsiębiorstwo „Azot”, od którego działalności zależą zdolności do produkcji materiałów wybuchowych

— dodał.

koal/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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