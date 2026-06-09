„Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan został w nocy z poniedziałku na wtorek zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne” - poinformowała agencja Reutera.
Źródło agencji podało, że instytucje Trybunały orzekły po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora, że Khan dopuścił się „poważnych uchybień”.
W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych.
Karim Khan nie przyznał się do winy
Khan zaprzeczał zarzutom. Organ zarządzający MTK przekaże swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska.
Od maja 2025 r. przebywa na urlopie w oczekiwaniu na wynik dochodzenia. Proces ten jest bezprecedensowy dla MTK. Jedynie Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z przedstawicieli wszystkich państw, które ratyfikowały Statut Rzymski, ma prawo odwołać Khana ze stanowiska, co wymagałoby większości głosów 125 państw w tajnym głosowaniu.
Nie wyznaczono jeszcze daty sesji, ale Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana tak szybko, jak to możliwe
— przypomniała AP.
Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Rosji Władimira Putina.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762211-bezprecedensowy-proces-dla-mtk-prokurator-generalny-zawieszony
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