Niezależna Komisja Śledcza ONZ opublikowała raport, w którym stwierdziła, że przymusowe wywożenie ukraińskich dzieci do Rosji jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Według władz Ukrainy od 2022 r. prawie 20 tys. dzieci zostało przymusowo przesiedlonych do Rosji lub na tereny przez nią okupowane.
Zgromadzone dowody wskazują, że władze rosyjskie dopuściły się zbrodni przeciwko ludzkości
— stwierdzono w raporcie Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy, która została powołana w 2022 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ.
W dokumencie podkreślono, że władze rosyjskie nielegalnie przesiedlały dzieci z zajętych przez siebie terytoriów Ukrainy, a później bezprawnie opóźniały ich powrót, co narusza międzynarodowe prawo humanitarne i jest też niezgodne z dobrem dzieci.
1205 przypadków przesiedleń dzieci
Komisja potwierdziła 1205 przypadków przesiedleń dzieci. Dodano, że w 80 proc. tych przypadków małoletni nie wrócili do Ukrainy z powodu zaniechań władz rosyjskich. W raporcie zaznaczono jednak, że sprawa dotyczy tysięcy dzieci.
W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Prokuratura MTK oskarża ich o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnym wywożeniu dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.
Według władz w Kijowie, uprowadzone dzieci są wynaradawiane i oddawane do adopcji rosyjskim rodzinom. Władze w Moskwie utrzymują, że przesiedla dzieci dla ich dobra i ochrony przed wojną. Oenzetowska komisja podkreśliła w raporcie, że nawet przyjmując taką argumentację, ewakuacja dzieci powinna być dobrze uzasadniona i mieć charakter tymczasowy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
