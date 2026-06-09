Andrew Michta, politolog związany z Hamilton School na Uniwersytecie Florydy i Atlantic Council uważa, że „wojna w Europie, jeśli będzie, będzie krótka”. Tego typu ocenę wyraził w programie „Biznes Klasa” wyemitowanym w sieci. Michta nie rozumie, dlaczego Polska ciągle nie ma ambasadora w USA, a jedynie dyplomatę w randze chargé d’affaires. Dodaje, że z kolei Niemcy potrafią zadbać o swoje interesy w USA. „Czasami żartuję, że kiedy idę przez Waszyngton, to się potykam o niemieckie fundacje. Każda partia w Niemczech jest fundowana i ma swoje fundacje, i w związku z tym pootwierali biura w Waszyngtonie” - stwierdza Michta.
W ocenie Michty, obecny rząd DOnalda Tuska za mało stara się o to, aby w Polsce powstały amerykańskie bazy. Zaangażowanie rządu i naszej obecnej dyplomacji jest tu niewystarczające i znacznie mniejsze niż niemieckiej.
Czasami żartuję, że kiedy idę przez Waszyngton, to się potykam o niemieckie fundacje. Dlatego że każda partia w Niemczech jest fundowana i ma swoje fundacje, i w związku z tym pootwierali biura w Waszyngtonie. Niemcy są obecni w codziennej rozmowie, czy to na Kapitolu, czy to w tej społeczności think tanków, czy w uniwersytetach. Polski po prostu w Waszyngtonie nie ma
— mówi Andrew Michta. W jego ocenie brakuje polskich instytucji finansowanych przez państwo. Według niego Polska powinna zainwestować w stałą obecność instytucjonalną w Waszyngtonie, zatrudnić Amerykanów funkcjonujących w tamtejszych sieciach i prowadzić
To jest nie do utrzymania
W ocenie Michty Europa w dalszym ciągu dysponuje ogromnym potencjałem gospodarczym i ludzkim, aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Nic tego jednak może nie wyjść, ponieważ na starym kontynencie ciągle ma woli politycznej.
W mojej ocenie odbudowanie przemysłu zbrojeniowego Niemiec i całej Europy, odbudowanie sił zbrojnych to przynajmniej dekada, dlatego że do tego stopnia zapuszczono te zdolności. W związku z tym powinno być początkiem rozumowania, na następną dekadę przynajmniej, że bezpieczeństwo Europy bez Stanów Zjednoczonych jest nie do utrzymania
— mówi Andrew Michta.
CPK i szybka wojna
Według politologa związanego z Hamilton School na Uniwersytecie Florydy i Atlantic Council Polska powinna Polska powinna jak najszybciej rozwijać przemysł zbrojeniowy w sektorze prywatnym. Kluczowy dla niego wydaje się także projekt CPK, który z punktu widzenia obronności nazywa kluczowym.
Problemem jest brak mobilności północ-południe. Cała infrastruktura w tym obszarze Europy jest nadal postimperialna w dużym stopniu. Ona biegnie wschód-zachód, bo tak wyglądały imperialne obszary. Więc potrzeba zbudować mobilność północ-południe
— ocenia Michta. Nie ma on wątpliwości, że w obecnym warunkach, jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego, to będzie on przebiegał w ekspresowym tempie. Nie bęzie to przypominać „wojny na Pacyfiku”.
Wojna w Europie, jeżeli by do tego doszło, będzie wojną krótką. Od granicy Białorusi do Wilna jest tylko 20 mil. Od granicy Białorusi do Warszawy jakieś 130 mil. Ponieważ magazyny są bardzo cienkie w Europie, jeżeli Rosjanie wjadą do Wilna, wjadą do Tallina, wjadą do Warszawy, to jest właściwie koniec takiej kampanii. Dlatego podstawową sprawą dla całego Sojuszu jest odbudowa zdolności rezerwowych oraz budowanie sprzętu i amunicji
— podkreśla cytowany przez portal Money.pl Andrew Michta.
CPK i amerykańskie bazy
Poza tym, tutaj trochę skrytykuję Europejczyków, przez 30 lat Europa sobie po prostu odprawiała wakacje od historii. Przez to Niemcy przede wszystkim rozłożyli Bundeswehrę zupełnie na łopatki
— dodaje i wskazuje na Polskę.
Tu są potrzebne permanentne amerykańskie instalacje
— mówi Michta.
To, że mamy bazy amerykańskie w Niemczech, wynika z tego, że Niemcy były dosłownie punktem kontaktowym. Takim punktem jest teraz Polska. Polska jest tym hubem. Stąd ja od dłuższego czasu opowiadam się za tym, że tutaj są potrzebne permanentne amerykańskie instalacje i wydaje mi się, że jest na to szansa
— podkreśla politolog związany z Hamilton School na Uniwersytecie Florydy i Atlantic Council.
koal/money.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762177-ekspert-alarmuje-potykam-sie-o-niemieckie-fundacje
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