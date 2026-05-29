Rumunia wezwała ambasadora Rosji i podkreśliła, że bezpieczeństwo kraju jest „absolutnym priorytetem”. To odpowiedź Bukaresztu wybuch drona typu Shahed na bliku mieszkalnym w mieście Gałacz, leżącym niedaleko granicy z Ukrainą i Mołdawią. Rosja nie skomentowała jeszcze tego incydentu i zapewne przygląda się reakcji NATO i UE. Jedna i druga reakcja zareagowały na razie oburzeniem. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczył, że „każde zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli państw NATO wymaga jedności, determinacji i wspólnej odpowiedzi”.
Rumunia wzywa rosyjskiego ambasadora
Ministerstwo Obrony Rumunii potwierdziło, że dron, który rozbił się w budynku mieszkalnym w Gałaczu, był „pochodzenia rosyjskiego” – powiedziała minister spraw zagranicznych Rumunii Toiu Oana, cytowana m.in. przez BBC.
Pani minister stwierdziła też, że MSZ „oficjalnie przekaże informacje o konsekwencjach, jakie ten brak odpowiedzialności ze strony Federacji Rosyjskiej będzie miał dla stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami”.
Z kolei prezydent Rumunii zwołał również posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Narodowej.
Unia i NATO oburzone
Wypowiedzi pełne oburzenia płyną ze strony przedstawicieli unijnych instytucji.
Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że katastrofa drona stanowi „rażące i poważne naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej”
Nie można pozwolić Moskwie na bezkarne naruszanie europejskiej przestrzeni powietrznej. Ministrowie spraw zagranicznych UE wczoraj zapowiedzieli zwiększenie presji na Rosję, zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i inwestowanie w gotowość obronną Europy
– dodała.
W podobnym tonie wypowiedział się Antonio Costa, który przewodniczy Rady Europejskiej.
Eskalacja działań Rosji na terytorium UE jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna
— stwierdził.
Głos zabrała też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ta uznała z kolei, że „agresywna wojna Rosji przekroczyła kolejną granicę”
Również sekretarz generalny NATO Mark Rutte potępił „lekkomyślne zachowanie Rosji”, nazywając je „zagrożeniem dla nas wszystkich”.
Rutte zapewnił też, że prezydenta Rumunii, że NATO „jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego”.
DORSZ: Każde zagrożenie wymaga wspólnej odpowiedzi
Swoje oświadczenie wystosowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Stanowczo potępiamy naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii oraz uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w budynek mieszkalny w Gałaczu. Wyrażamy pełną solidarność z Rumunią po tym bezprecedensowym incydencie, w wyniku którego ucierpieli cywile. Fakt, że skutki rosyjskiego ataku po raz kolejny dotknęły terytorium państwa członkowskiego NATO, stanowi niebezpieczną i niedopuszczalną eskalację działań Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie Sojuszu
— czytamy w dokumencie DORSZ.
Każde zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli państw NATO wymaga jedności, determinacji i wspólnej odpowiedzi. Bezpieczeństwo jednego sojusznika jest bezpieczeństwem nas wszystkich
podkreśliło polskie dowództwo.
Poderwane F-16
Rosyjski dron trafił w dach bloku mieszkalnego, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne, a ok. 70 ewakuowano.
Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że dwa myśliwce F-16 zostały wysłane wraz z helikopterem krótko po godzinie 1:00 czasu lokalnego.
Jednak dronu nie zestrzelono. Jak pisze BBC, prezydent Rumunii Nicușor Dan powiedział, że nie ma odpowiednich warunków do zniszczenia celów bez dalszego narażania bezpieczeństwa ludności cywilnej
Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Monitoring zarejestrował około 16 Shahedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta.
Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 21 km.
SC/BBC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761436-wybuch-rosyjskiego-drona-w-rumunii-jest-reakcja-polskiej-armii
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.