Rosja grozi państwu NATO! Kreml oskarża o pomoc Ukrainie

Rosyjskie służby wywiadowcze oskarżyły Łotwę o umożliwienie Ukrainie przygotowywania ataków dronowych na terytorium Rosji. W opublikowanym komunikacie Kreml ostrzegł, że członkostwo w NATO „nie uchroni wspólników terrorystów przed sprawiedliwym odwetem”. Kijów stanowczo zaprzecza tym zarzutom.
Rosyjskie oskarżenia wobec Łotwy
Komunikat w tej sprawie opublikowała Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskich służb ukraińska armia przygotowuje kolejną falę uderzeń na rosyjskie zaplecze.
Rosjanie twierdzą, że Ukraina nie zamierza ograniczać się wyłącznie do korzystania z korytarzy powietrznych nad państwami bałtyckimi. Jak napisano, z terytorium tych krajów miałyby również startować drony wykorzystywane do ataków na Rosję.
Wskazano konkretne bazy wojskowe
Według rosyjskiego wywiadu ukraińscy operatorzy dronów mają już przebywać w łotewskich bazach wojskowych w Ādaži, Selonii, Lielvārde, Dyneburgu i Jēkabpils.
W komunikacie dodano również, że Ukraina miała przekonywać stronę łotewską, iż ustalenie dokładnego miejsca startu bezzałogowców będzie niemożliwe.
Kreml grozi „sprawiedliwym odwetem”
Najostrzejszy fragment komunikatu dotyczył bezpośrednich gróźb wobec Łotwy.
„Warto jednak zauważyć, że współrzędne ośrodków decyzyjnych na terytorium Łotwy są dobrze znane, a członkostwo kraju w NATO nie uchroni wspólników terrorystów przed sprawiedliwym odwetem” — napisano w komunikacie rosyjskich służb.
Ukraina odpowiada Rosji
Do rosyjskich oskarżeń odniosło się już ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Heorhij Tychyj stanowczo zaprzeczył twierdzeniom Kremla.
„Powtarzamy, że — wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy — ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie zezwoliły na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie wnioskowała” — napisał rzecznik w serwisie X.
Rosja coraz częściej oskarża kraje NATO
To kolejny przypadek, gdy rosyjskie władze oskarżają państwa NATO o bezpośrednie wspieranie ukraińskich operacji wojskowych. Dotychczas Kreml wielokrotnie kierował podobne zarzuty pod adresem państw bałtyckich, Polski czy Finlandii.
SC/rmf24.pl
