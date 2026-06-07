Wyścig o AI? Musk wieszczy katastrofę: "Świat zostanie odcięty"

„Jeśli Chiny dokonają inwazji na Tajwan w najbliższej przyszłości, świat zostanie odcięty od dostępu do zaawansowanych chipów wykorzystywanych w sztucznej inteligencji. Uważam, że ze względów bezpieczeństwa narodowego konieczne jest rozpoczęcie produkcji własnych chipów w Stanach Zjednoczonych” - powiedział Elon Musk w podcaście „Verdict with Ted Cruz”.
Od kilku lat poszczególne kraje na świecie uczestniczą w wyścigu o prym w sztucznej inteligencji. O pozycję lidera walczą Chiny oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Kością niezgody pozostaje Tajwan, do którego pretensje rości sobie Chińska Republika Ludowa, a nad którą parasol ochronny roztaczają USA.
Chiny kontynentalne postawiły sobie za cel, żeby zaanektować wyspę w sposób pokojowy bądź militarny. Stany Zjednoczone Ameryki stoją zatem przez poważnym dylematem – bronić Tajwanu, co będzie bardzo kosztowne, czy stworzyć na swoim terenie fabryki, które pozwolą Waszyngtonowi osiągnąć niezależność w rozwijaniu AI.
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„Świat zostanie odcięty”
Głos ws. zabrał miliarder Elon Musk.
Przez najbliższe kilka lat Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą wygrywać wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji. Później o wszystkim zdecyduje to, kto będzie kontrolował produkcję chipów dla AI. Jeśli większa liczba fabryk będzie należała do Chin, wówczas Chiny zwyciężą. Obecnie wszystkie fabryki produkujące najbardziej zaawansowane chipy znajdują się na Tajwanie. W 100 procentach
— powiedział w podcaście „Verdict with Ted Cruz”.
Jeśli Chiny dokonają inwazji na Tajwan w najbliższej przyszłości, świat zostanie odcięty od dostępu do zaawansowanych chipów wykorzystywanych w sztucznej inteligencji. Uważam, że ze względów bezpieczeństwa narodowego konieczne jest rozpoczęcie produkcji własnych chipów w Stanach Zjednoczonych
— dodał.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762108-wyscig-o-ai-musk-wieszczy-katastrofe-swiat-zostanie-odciety
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